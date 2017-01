2017-01-24 11:15:00.0

Politik Barbara Stamm: Ängste der Bürger ernst nehmen

Landtagspräsidentin Barbara Stamm spricht beim Neujahrsempfang der CSU in Wulfertshausen. Die Reden der Politiker sind geprägt von der turbulenten Zeit. Von Peter Stöbich

Hochrangige Politiker aus Bund und Land, aber auch viele Vertreter örtlicher Gremien und Vereine waren zum Neujahrsempfang der CSU-Stadt- und Kreisverbände ins Pfarrzentrum nach Wulfertshausen gekommen. Ihnen verlangte nicht nur die einstündige Rede von Landtagspräsidentin Barbara Stamm einiges an Stehvermögen ab, auch Abgeordnete aus Bundes- und Landtag meldeten sich im Laufe des Abends zu Wort.

Angesprochen wurden sämtliche großen Themen des Lebens: Ängste, Hoffnungen und Wünsche der Menschen, Familie, Heimat und Leitkultur, Asyl-, Bildungs-, Sozial- und Wirtschaftspolitik.

„Als Freundin zu Freunden“

Doch das Herzstück aller politischen Arbeit sei die Kommunalpolitik, betonte Stamm, weil sich hier Heimat noch unmittelbar gestalten lasse: „Auch wenn man weltweit unterwegs ist, muss man wissen, wo man seine Wurzeln hat und hingehört.“

Zeit füreinander zu haben, sei ein schönes Geschenk, deshalb sei sie auch gern „als Freundin zu Freunden“ nach Wulfertshausen gekommen. Brexit, Tarifpolitik oder Digitalisierung im ländlichen Raum waren nur einige der zahlreichen Themen, mit denen sich die Rednerin beschäftigte. Gerade in bewegten Zeiten, sagte sie, seien die Stärkung der Demokratie und der Zusammenhalt auf europäischer Ebene wichtig. „Es ist Aufgabe der Politik, die Ängste der Bürger ernst zu nehmen – niemand darf abgehängt werden.“

Vielmehr gelte es, den Menschen Chancen und Hilfe anzubieten – „gerade die junge Generation braucht Sicherheit.“ In diesem Zusammenhang unterstrich die Politikerin besonders die Bedeutung der Familie und der Teilhabe von behinderten Menschen; so sollten flexible Arbeitszeiten den Vätern ermöglichen, mehr Zeit mit ihren Kindern zu verbringen.

Tomaschko: Wittelsbacher Land steht hervorragend da

Sowohl Stamm als auch die Bundes- und Landtagsabgeordneten Hans-Jörg Durz und Peter Tomaschko würdigten den Einsatz unzähliger Bürger, die im ganzen Landkreis unermüdlich im ehrenamtlichen Einsatz sind, von den Asyl-Helferkreisen über die Rettungsorganisationen bis hin zu Gemeinderäten und Vereinsmitgliedern. „Dieses Engagement ist gerade in turbulenten Zeiten ein wichtiger Ausdruck von Humanität“, stellte Tomaschko fest.

Das Wittelsbacher Land stehe hervorragend da, sagte er, doch die Politik könne lediglich Rahmenbedingungen setzen. Auch die Zusammenarbeit in der CSU funktioniere auf allen Ebenen sehr gut: „Einer zieht, der andere schiebt – so haben wir vergangenes Jahr gemeinsam wieder Vieles auf den Weg gebracht.“ Durz konstatierte eine Polarisierung in der Gesellschaft und sagte, ihm sei um die Demokratie nicht bang, weil sich Tag für Tag viele Menschen engagierten. In diesem Sinn äußerte sich auch Landrat Klaus Metzger, dem es nicht allein um eine Sachdebatte ging: „Politik muss auch Emotionen transportieren.“