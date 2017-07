2017-07-02 10:00:00.0

Open-Air Barock im Sisi-Schloss

Mit Musik im Freien und Picknick am Sonntag ist in Unterwittelsbach einiges geboten.

Auf der Wiese am Sisi-Schloss in Aichach-Unterwittelsbach findet am Sonntag, 2. Juli, wieder ein Barock-Picknick statt. Die Open-Air-Konzertreihe der Kulturszene Aichach wurde vor 14 Jahren ins Leben gerufen. Diesmal laden die Veranstalter von 16 Uhr bis circa 17.45 Uhr zum genussvollen Verweilen auf der Wiese bei der Windharfe ein. Der musikalische Reigen wird von der jungen Geigerin Miriam Lenz eröffnet. Danach übernimmt der Liederchor unter Leitung von Josef Putz. Es schließen sich das jugendliche Streichertrio mit Benedikt Höss und den Geschwistern Rebecca und Jonas Glück sowie die Flauti dolci von der Stadtpfarrei und der charmante Bariton Achim Holnaicher mit seinem Duopartner Wolfgang Fritscher an. Zum Abschluss spielt das Ensemble um die Querflötistin Jutta Winter. Die Musik mit Bezug auf die aktuelle Ausstellung im Schloss, „Kaiserin Elisabeth – Lebens(t)raum & Wirklichkeit“ ist nach Auskunft der Veranstalter ebenso facettenreich wie die Namensgeberin des Schlosses.

Alle großen und kleinen Musik- und Naturfreunde sind mit gemütlicher Liegedecke und Picknickkorb auf die Sisi-Wiese eingeladen. Sitzbänke stehen zur Verfügung. Der Eintritt ist frei. Bei Regen entfällt die Veranstaltung. (AN)