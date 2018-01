2018-01-23 05:25:00.0

Landratsamt Bauboom: Bauamt schränkt Öffnungszeiten ein

Um die Genehmigungsverfahren zu beschleunigen, bleibt Amt an zwei Wochentagen geschlossen. Auch telefonisch geht dienstags und mittwochs nichts. Von Christian Lichtenstern

Schlechtwettergeld (heute heißt es übrigens „Saison-Kurzarbeitergeld“) gibt’s für Bauarbeiter eigentlich immer seltener. Zum einen weil – Dank Klimawandel! – viele Baustellen mittlerweile auch im Winter weiter laufen können. Zum anderen, weil die Firmen den vielen Aufträgen nicht mehr hinterherkommen und auch in der kalten Jahreszeit wenn irgend möglich weiterarbeiten. Die gute Konjunktur für Industrie und Gewerbe, der Wohnungsmangel in der Region und dazu die niedrigen Zinsen befeuern den Bauboom im Wittelsbacher Land. Der Kran gehört mittlerweile zum Ortsbild und die Winterbaustelle ist kein Exot mehr.

Vor dem Baubeginn steht aber die Genehmigung und das im Landkreis dafür zuständige staatliche Bauamt am Landratsamt in Aichach meldet Hochbetrieb, Arbeitsüberlastung und längere Bearbeitungszeiten für die Bauanträge. Im vergangenen Jahr sind insgesamt über 1330 gestellt worden – fast 200 mehr als vier Jahre zuvor. Aktuelle Konsequenz der Behörde: Die Öffnungszeiten werden stark eingeschränkt. Bis Ende Mai ist das Bauamt jetzt dienstags und mittwochs für den Publikumsverkehr geschlossen. Die Mitarbeiter sind an diesen Tagen auch telefonisch nicht zu erreichen. Diese Regelung betreffe die Bereiche Bauordnung, Bauleitplanung, Denkmalschutz und Technische Bauordnung, teilt das Landratsamt mit.

ANZEIGE

Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Bauanträgen für Wohngebäude liege derzeit bei rund 90 Tagen, so Sprecher Wolfgang Müller auf Nachfrage. Darunter fallen Ein- und Zweifamilienhäuser genauso, wie Mehrfamilienhäuser. Zwei Drittel der Ein- und Zweifamilienhäuser würden binnen zwei Monaten genehmigt. Bei den gewerblichen Vorhaben liege die durchschnittliche Bearbeitungsdauer dagegen bei etwa 120 Tagen, also vier Monaten. Die Bearbeitungsdauer eines Antrags hänge natürlich auch immer davon ab, welche Auswirkungen ein Vorhaben auf die Umgebung habe und welche Fachstellen bei der Genehmigung zu beteiligen sind, erläutert Landratsamtssprecher Wolfgang Müller.

Das Bauamt in Aichach ist für die Bauvorhaben in 23 der 24 Kreiskommunen zuständig. Nur die Stadt Friedberg hat ein eigenes Bauamt als Genehmigungsbehörde. Für die Bearbeitungszeit ist nicht nur die Zahl der Bauanträge, sondern auch deren Qualität von Bedeutung. In den vergangenen Wochen seien besonders viele Anträge zu Großprojekten eingegangen, teilt Müller mit und zählt auf: Aufstockung Mensagebäude am Gymnasium in Mering, Errichtung einer Logistik-Lagerhalle in Mering (Firma Honold), Erweiterung des Produktionsgebäudes der Firma Zorn in Aichach, Bau eines sechsgruppigen Kindergartens in Rehling oder der Neubau der gemeinsamen Kläranlage für Inchenhofen und Kühbach. Alle diese Vorhaben seien sehr eilig, da ein besonderes öffentliches oder wirtschaftliches Interesse dahinterstehe, erläutert Müller und für fast alle müsse der Brandschutznachweis durch das Landratsamt geprüft werden. Das sei besonders aufwendig.

Laut dem Sprecher des Landratsamtes stünden weitere größere Objekte im Kreis in den Startlöchern. Zum Beispiel die Logistikhalle mit Großgarage und Verwaltungsgebäude im interkommunalen Gewerbegebiet Acht/300 am Gallenbacher Berg für den Deutschen Paketdienst (DPD) oder eine viergruppige Kindertagesstätte in Kühbach. Für erhöhten Arbeitsaufwand sorgen zudem Einwände von Anwohnern und Kommune wie zuletzt bei einem Mehrfamilienhaus in Mering.

Jetzt zieht das Bauamt die Reißleine. Mit der Begrenzung des Publikumsverkehrs auf drei Tage sollen sich die Sachbearbeiter an den zwei anderen Tagen nur auf die Bauanträge konzentrieren, sagt Müller. Ob es dann an den anderen drei Tagen nicht noch viel hektischer im Bauamt zugeht, kann Müller nicht beantworten. Die Beschränkung soll jedenfalls die nächsten vier Monate gelten. Das Landratsamt bitte die Bürger, auf die anderen Tage auszuweichen, sagt Müller und hofft auf Verständnis.

Öffnungszeiten Bauamt bis Ende Mai Montag: 7.30 bis 12.30 Uhr, 14 bis 16 Uhr. Donnerstag: 7.30 bis 12.30 Uhr, 14 bis 18 Uhr. Freitag: 7.30 bis 12.30 Uhr. Um den gewünschten Ansprechpartner an diesen Tagen sicher anzutreffen, empfiehlt das Amt dringend, telefonisch einen Termin zu vereinbaren.