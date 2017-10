2017-10-23 18:11:00.0

RTL "Bauer sucht Frau 2017": Kosmetikerin Christa trifft Milchbauer

Bei der RTL-Sendung "Bauer sucht Frau" will Christa aus dem Kreis Aichach-Friedberg den passenden Mann finden. Für ihn würde sie sogar ihre Familie zurücklassen. Von Maria Heinrich

Der kleine Bauernhof auf dem Land, er wird zum Auslaufmodell. Immer mehr landwirtschaftliche Betriebe müssen zusperren. Für dieses Höfesterben gibt es viele Gründe: Die Kinder von Landwirten haben etwa kein Interesse mehr daran, den Hof von den Eltern zu übernehmen. Und Jungbauern fällt es oft schwer, eine passende Partnerin zu finden.

"Bauer sucht Frau 2017": Deshalb hat sich Christa beworben

Das kann Christa nicht nachvollziehen. Sie liebt das Dorfleben und ist mit der Arbeit der Landwirte vertraut. "Ich wollte immer einen Freund vom Land, Bauer ist für mich auch kein Problem", erzählt die 41-Jährige aus dem nördlichen Landkreis Aichach-Friedberg. "Doch bei mir in der Gegend gibt es einfach keine passenden Männer." Deshalb hat sich Christa, die ihren Nachnamen nicht in der Zeitung lesen will, bei der RTL-Sendung "Bauer sucht Frau" beworben. (Hier geht's zu unserem "Bauer sucht Frau"-Newsblog).

Christa musste verschiedene Stationen durchlaufen, um Klaus Jürgen, einen 44-jährigen Milchbauern vom Bodensee, kennenlernen zu dürfen. "Ich habe mir Klaus Jürgen ausgesucht und ihm dann einen Liebesbrief geschrieben", erzählt sie. "Darin stand kurz und knackig, dass ich gerne einen Freund vom Land möchte und keine Scheu vor der Hofarbeit habe. Und dass ich sehr flippig bin."

Über "Bauer sucht Frau" lernt Christa Klaus Jürgen kennen

Auf einem Scheunenfest haben sich die beiden dann zum ersten Mal getroffen. Und Christa hat Klaus Jürgen so gut gefallen, dass er sie für eine Woche auf seinen Hof eingeladen hat. "Ich war gespannt, was wir da alles machen werden", sagt sie. "Klaus Jürgen hat mich durch den Stall geführt, mir gezeigt, wie man Schnaps brennt und Obst anbaut. Es war interessant, aber auch stressig."

Doch Christa durfte nicht nur ins Hofleben hineinschnuppern. Im Gegenzug zeigte die 41-Jährige ihrem Gastgeber auch etwas aus ihrem Beruf. "Ich arbeite im Bereich Kosmetik. Deshalb habe ich Klaus Jürgen eine Hand- und eine Fußpackung gemacht und ihm die Augenbrauen gezupft. Das war schon ziemlich lustig." Mit seiner Mutter sei es am Anfang nicht ganz so einfach gewesen. Christa trägt gern Schminke und hat ein Augenbrauenpiercing. "Das hat seine Mama doch abgeschreckt. Ich habe wohl nicht den Eindruck vermittelt, als könnte ich auf dem Hof mithelfen."

Was Verwandte über Christas "Bauer sucht Frau"-Auftritt denken

Eine Fernsehkamera von RTL ist überall mit dabei und zeichnet alles auf. Die Situationen werden von Kamera-, Tonmann und Interviewer begleitet und aus verschiedenen Perspektiven aufgenommen. "Gespielt wird aber nicht, es ist alles echt", betont Christa. Vor der Kamera zu stehen, findet sie nicht so schlimm. Wenn sie sich allerdings selbst bei "Bauer sucht Frau" im Fernsehen sieht, das findet sie schon komisch. "Da schaut man eben mal recht blöd oder macht einen dummen Gesichtsausdruck", sagt sie.

Die erste Folge von "Bauer sucht Frau", die am Montag vergangener Woche ausgestrahlt wurde, hat sie sich mit ihrer Familie angeschaut. Ihre Verwandten seien am Anfang nicht begeistert gewesen, dass Christa bei der Sendung mitmachen wollte. "Aber nach der Ausstrahlung waren alle positiv überrascht."

Christa könnte sich gut vorstellen, ein neues Leben auf dem Milchviehhof von Klaus Jürgen zu beginnen. "Die Gegend ist wunderschön und abgelegen. Zu Fuß sind es nur zehn Minuten zum Bodensee." Aber sie weiß: "Mein Leben würde sich komplett verändern. Ich hätte eine andere Arbeit, ganz andere Aufgaben. Und meine Familie würde ich sehr vermissen." Vielleicht funkt es ja zwischen Christa und Klaus Jürgen. Dann könnte vielleicht ein Bauernhof offen bleiben und dem Höfesterben entgehen.

