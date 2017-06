2017-06-11 11:56:00.0

Inchenhofen/Schrobenhausen „Bauer sucht Gott“: Wallfahrten mit dem Bulldog

Rund um den Arnhofer Stadl (Markt Inchenhofen) findet am Sonntag, 18. Juni, erstmals eine Bulldog-Wallfahrt statt. Was dabei geboten ist.

Eine Bulldog-Wallfahrt veranstaltet am Sonntag, 18. Juni, erstmals die katholische Jugendstelle Schrobenhausen. Ziel wird der jahrhunderte alte Wallfahrtort Inchenhofen sein. Der Titel der Wallfahrt lautet „Bauer sucht Gott“ – in Anlehnung an die Fernsehsendung „Bauer sucht Frau“.

Die Bulldog-Wallfahrt findet rund um den Arnhofer Stadl in Inchenhofen statt. Ab 12 Uhr erfolgt die Anreise. Die Fahrzeugsegnung nimmt Augsburgs Weihbischof Florian Wörner ab 14.30 Uhr vor. Für jeden gesegneten Bulldog gibt es als Plakette einen Aufkleber. Danach gibt es gegen 15.15 Uhr noch einen Gottesdienst mit Weihbischof Wörner, den die Paradise-Band musikalisch umrahmen werden.

Wer mitfahren will, sollte mindestens 16 Jahre alt sein und den Führerschein der Klasse L oder T besitzen. Den Teilnehmern wird empfohlen, diese Fahrt mit der jeweiligen Versicherung abzuklären. Anmeldungen sind bis Dienstag, 13. Juni, an die katholische Jugendstelle Schrobenhausen zu richten: Telefon 08252/3320 oder E-Mail jugendstelle-schrobenhausen@bistum-augsburg.de. Sammelmeldungen über die jeweiligen Pfarreien sind auch möglich.

Die örtlichen Vereine in Inchenhofen bieten Kaffee und Kuchen sowie Getränke an. (nym)