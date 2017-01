2017-01-31 08:59:00.0

Aichach-Friedberg Bauernverband: Reinhard Herb bleibt Chef im Wittelsbacher Land

Reinhard Herb bleibt weitere fünf Jahre Kreisvorsitzender des Bayerischen Bauernverbands im Wittelsbacher Land. Um andere Posten gab es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Von Brigitte Glas

Aichach-Friedberg Reinhard Herb aus Sielenbach bleibt für weitere fünf Jahre Kreisvorsitzender des Bayerischen Bauernverbandes (BBV). Mit 64 von 68 Stimmen wurde er ohne Gegenkandidat im Amt bestätigt. Sein Stellvertreter ist Martin Schmid aus Metzenried. Mit 63 Stimmen wurde er neu gewählt. Auch Schmid hatte keinen Gegenkandidaten. Bei der Wahl der Beiräte gab es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Neun Kandidaten hatten sich um die sieben Posten beworben. Die Stimmenzahlen lagen alle sehr eng beieinander. Gewählt wurden: Martin Wernberger (53 Stimmen, Sielenbach), Erich Kerner (51, Wiffertshausen), Christian Michl (51, Rehrosbach), August Drexler (49, Steindorf), Wolfgang Teifelhart (48, Merching). Im Landkreis werden immer noch zwei weitere Beiräte zu-gewählt. Dieses Mal waren es Ludwig Koller (45, Burgstall) und Josef Steber (45, Ried).

Reinhard Herb bedankte sich bei den neu- und wiedergewählten Amtsträgern sowie den weiteren Kandidaten für ihre Bereitschaft, sich zu engagieren und wünschte sich weiterhin eine gute Zusammenarbeit.

ANZEIGE

Positive Bilanz nach vergangenen fünf Jahren

Seine Bilanz der vergangenen fünf Jahre fiel sehr positiv aus. Man habe eine Vielzahl von Veranstaltungen durchgeführt. Die Höhepunkte schlechthin seien die „Erlebnisreise moderne Landwirtschaft“ 2013 in Sielenbach und zwei Jahre später eine weitere in Inchenhofen zu Betrieben mit Sonderkulturen gewesen. Diese Veranstaltungen hätten bundesweites Interesse hervorgerufen. 70 Jahre BBV sei mit einem Tag der offenen Tür in der Geschäftsstelle in Augsburg gefeiert worden.

Auch politisch habe der Kreisverband mitgemischt. Er habe sich an Demonstrationen in Augsburg zum Thema „Wir machen euch satt“ und „Umweltschutz geht nur mit den Bauernfamilien, nicht gegen sie“ beteiligt. Es habe eine Regionalkonferenz mit knapp 150 Teilnehmern über „Agrarreform und Greening“ gegeben.

Herb ruft zu Zusammenhalt auf

Herb lobte die Zusammenarbeit mit Landrat Klaus Metzger und anderen Entscheidungsträgern. So sei es gelungen, die BBV-Geschäftsstelle in Stadtbergen zu halten. Treffen in der Region und im Landtag habe es mit Umweltministerin Ulrike Scharf und Justizminister Winfried Bausback gegeben. Daneben hätten jedes Jahr zahlreiche Schulungen und Gebietsversammlungen stattgefunden. Herb rief zu größtmöglichem Zusammenhalt im Bauernverband auf. Nur zusammen könnten die Landwirte ihre Interessen vertreten.