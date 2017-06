2017-06-07 20:48:00.0

Polizei Baumaterial von Großbaustelle gestohlen

Der Diebstahl ereignete sich über die Pfingstfeiertage. Der Schaden beläuft sich auf 3000 Euro.

Unbekannte entwendeten Baumaterial von einer Großbaustelle in der Hans-Seemüller-Straße in Friedberg. Die Tat ereignete sich über die Pfingstfeiertage. Dabei wurden drei Paletten mit Dachbaumaterial gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf 3000 Euro. Hinweise an die Polizei Friedberg unter Telefonnummer 0821/3231711. (AN)