2017-04-06 19:19:00.0

Polizei Baustellenleuchte trifft Arbeiter am Kopf

Ein 34-jähriger Bauarbeiter musste in Dasing-Laimering nach einem Unfall mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Ein Arbeiter erlitt auf einer Baustelle in Laimering so schwere Kopfverletzungen, dass er mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus transportiert werden musste. Laut Polizei wollte ein Autofahrer an der Baustelle am Birkfeld in Laimering vorbeifahren und blieb an der Baustellenabsicherung hängen. Dabei löste sich eine Warnleuchte, die den 34-jährigen Mann am Kopf traf.