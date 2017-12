2017-12-23 18:14:00.0

Zuschuss Bayern sagt Geld für Geburtshilfen zu

Gute Nachricht für Kliniken an der Paar.

Gute Nachrichten für die Geburtshilfe-Stationen hat der Geschäftsführer der Kliniken an der Paar, Dr. Krzysztof Kazmierczak jetzt bei einem Pressegespräch verkündet. Wie er berichtete, habe das bayerische Gesundheitsministerium Geburtenstationen mit 300 bis 700 Entbindungen pro Jahr „beachtliche finanzielle Hilfen“, zugesagt.

Die Kliniken an der Paar können daher mit bis zu einer Million Euro Defizitausgleich rechnen. Es sei ein Glück für den Landkreis Aichach-Friedberg, dass er die bekannten Kriterien erfülle. So dürfe es unter anderem maximal zwei Standorte für Geburtshilfe in einem Landkreis geben, um an die Zuschüsse aus dem Sonderprogramm zu kommen. 25 Millionen Euro sollen bayernweit an defizitäre Geburtshilfestationen, die Hauptversorger in ihren Regionen sind, bezahlt werden. Von 2019 an soll das Geld für Verluste ausgegeben werden, die im Jahr 2018 entstanden sind. 15 Prozent der Defizite sollen die Kommunen tragen. (AN)