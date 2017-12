2017-12-11 06:00:00.0

Affing „Bayerns schönster Weihnachtsmarkt“ ist eröffnet

Viele Besucher sind am Samstagnachmittag bei der Eröffnung des Affinger Christkindlmarkts dabei. Sie mögen das stimmungsvolle Ambiente im Schlosshof und die vielfältigen Angebote an den Marktständen und auf der Bühne Von Erich Echter

Gut besucht der Affinger Christkindlmarkt bei der Eröffnung am Samstag.

Die urige Atmosphäre des Affinger Christkindlmarktes ist nicht nur in der Region beliebt. So kam es, dass sich am Samstag schon vor der offiziellen Eröffnung um 16 Uhr zahlreiche Besucher auf dem Platz drängten. Baron Marian von Grafenreuth schaute zufrieden über den Schlosshof. „Der Markt ist sehr gewachsen, seitdem wir ihn vor 23 Jahren gegründet haben.“

Der Affinger Christkindlmarkt hatte 2004 als „schönster Weihnachtsmarkt Bayerns“ Schlagzeilen gemacht. Heuer beherbergt er 60 Stände mit einer großen Vielfalt von Angeboten. Betrieben wird der Markt von den 18 Vereinen aus dem Affinger Gemeindegebiet.

ANZEIGE

Kulturelle Höhepunkte haben den Markt so bekannt gemacht, war sich Affings Bürgermeister Markus Winkelhofer sicher, der sich bei der Eröffnung über das günstige Wetter freute. Er hob noch einmal hervor, dass die Vereine ein buntes Programm auf die Beine gestellt haben und dass der Markt einem guten Zweck diene. Jedes Jahr geben die Teilnehmer des Marktes, Vereine und Budenbetreiber aus der Region, einen Teil ihrer Erlöse als Spende an den Verein Weihnachtsmarkt im Schlosshof Affing, der es dann an karitative Einrichtung weiterleitet.

Zur Eröffnung waren am Samstag auch Pfarrer Max Baur und Obergriesbachs Bürgermeister Josef Schwegler und Bundestagsabgeordneter Hansjörg Durz (CSU) gekommen. Baron Marian von Grafenreuth erläuterte den Grundgedanken des Marktes. „Es wird immer von Heimat geredet. Hier ist gelebte Heimat ohne kommerzielles Interesse“, sagte er. Landrat Klaus Metzger freute sich darüber, dass der Markt die Ziele des Wittelsbacher Landes mehr als erfülle.

Der Vorsitzende des Vereins Weihnachtsmarkt im Schlosshof Affing, Ewald Lindermeir, lobte die Vorstandskollegen für ihre Arbeit bei der Vorbereitung. Für Marian von Grafenreuth hatte Lindermeir einen Bildband vom zurückliegenden Markt parat. Die festlichen Klänge zur Eröffnung kamen von der Blaskapelle „Da Oa und die Andern“ aus dem Affinger Ortsteil Hauswies unter der Leitung von Michael Billhardt. Was die Besucher am Affinger Weihnachtsmarkt schätzen, sind unter anderem die Weitläufigkeit, das vielfältige Angebot und das kulturelle Programm der mitwirkenden Vereine. Im Schlossstadel sind abwechselnd Auftritte der Uggl-Bühne, der Affinger Grundschule und Realschule sowie der Aichacher Realschule zu sehen. Der Frauenchor Cantabella und eine Flöten- und Gitarrengruppe sorgten am Samstag ebenfalls für vorweihnachtliche Stimmung. Im Handwerkerstadel zeigen Drechsler, Bürstenmacher, Weidenflechter oder Seifensieder ihre Arbeiten. Im nahen Freigelände hat ein Schmied Quartier mit Ambos und Schmiedefeuer bezogen. Im Kulturstadel sind Ikonen, Porzellan, Rosenkränze und Tücher zu sehen. Die beiden Alpakas wurden von den jüngsten Besuchern dicht umlagert, genauso wie das Ponyreiten.

Wolfgang Klesse aus dem Mühldorfer Ortsteil Mößling war zum Auftakt am Samstag mit seinem Gartenbauverein nach Affing gefahren. „Der Markt ist wunderbar. Bei uns in der Gegend gibt es auch Christkindlmärkte, aber mit Affing nicht zu vergleichen“, sagte Wolfgang Klesse. Das Flair im Schlosshof beeindruckte ihn. Dass er mit seinen Krippen einen Standplatz im Schlosshof ergattert hatte, freute hingegen Ludwig Haas aus dem Aichacher Ortsteil Griesbeckerzell, denn die Plätze werden nach strengen Kriterien vergeben.

Wie von Marian von Grafenreuth zu erfahren war, soll der Markt nicht mehr erweitert werden. Der Aichacher Polizeichef Erich Weberstetter berichtete vor Ort, dass es für den Affinger Christkindlmarkt in diesem Jahr ein Sicherheitskonzept gebe.

Öffnungszeiten Der Markt hat am kommenden Wochenende noch einmal geöffnet: Freitag, 15. Dezember, von 17 bis 21 Uhr, Samstag, 16. Dezember, von 14 bis 20 Uhr und Sonntag, 17. Dezember, von 12 bis 20 Uhr.

Bei uns im Internet

Noch mehr Bilder von der Eröffnung des Affinger Christkindlmarktes

aichacher-nachrichten.de