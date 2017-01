2017-01-15 20:45:00.0

Polizei Bei Glätte kracht’s mehrfach im Wittelsbacher Land

Mehrere Unfälle gibt es am Freitag, dem Dreizehnten. Und heute Mittag rutschen auf der verschneiten B300 am Gallenbacher Berg zwei Autos ineinander

Am Freitag, dem Dreizehnten, lag es wohl nicht, dass die Polizei an diesem Tag mehrfach zu Unfällen gerufen wurde. Als Unfallursache meldet die Aichacher Polizei bei drei Glätteunfällen „nicht angepasste Geschwindigkeit“. In Aichach war ein 22-jähriger Autofahrer auf der schneeglatten Theodor-Heuss-Straße in Richtung Kreisverkehr an der Münchener Straße unterwegs. Dort hatte eine vor ihm fahrende 40-Jährige aus Altomünster verkehrsbedingt angehalten. Der 22-Jährige bemerkte laut Polizei, dass er nicht mehr rechtzeitig zum Stehen kommen würde und versuchte, auf den Gehweg auszuweichen. Dennoch streifte er das Auto der 40-Jährigen am Heck und prallte gegen einen Gartenzaun. Er beschädigte zwei Zaunfelder aus Metall sowie eine dazugehörige Stütze. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10000 Euro.

Auf der Kreisstraße AIC2 war gegen 16.30 Uhr eine 19-jährige Autofahrerin von Aichach in Richtung Schiltberg unterwegs. Zwischen dem Aichacher Stadtteil Untergriesbach und dem Kreisverkehr bei Obermauerbach kam sie in einem Waldstück auf schneeglatter Fahrbahn im Scheitelpunkt einer Rechtskurve wegen laut Polizei nicht angepasster Geschwindigkeit nach links über die Gegenfahrbahn von der Fahrbahn ab. Im Anschluss kollidierte das Auto mit der linken Fahrzeugseite mit einen Baum, drehte sich daraufhin und stieß mit dem Heck gegen einen weiteren Baum sowie eine steile Böschung. Letztendlich kam das Auto auf der Beifahrerseite zum Liegen. Die Fahrerin wurde von einem 47-jährigen Aichacher aus dem Auto befreit. Die junge Frau kam mit leichten Verletzungen vorsorglich ins Aichacher Krankenhaus. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von etwa 4200 Euro.

Gegen 17.30 Uhr fuhr ein 20-jähriger Autofahrer von Pöttmes kommend auf der Kreisstraße AIC1 in Richtung Inchenhofen. In Unterbachern (Markt Inchenhofen) kam er auf spiegelglatter Fahrbahn mit seinem 32 Jahre alten VW Käfer nach links von der Straße ab und prallte gegen das Haltestellenschild einer Bushaltestelle, so die Polizei. An dem Oldtimer entstand Totalschaden in Höhe von circa 1000 Euro, am Schild von etwa 150 Euro.

Gestern Mittag kam es auf der B300 zwischen Aichach und Dasing zu einem Unfall. Laut Polizei kam ein Autofahrer, der in Richtung Dasing unterwegs war, im Baustellenbereich beim Übergang zwischen neuer und alter Fahrbahn am Gallenbacher Berg auf der schneeglatten Fahrbahn ins Rutschen und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto. Dessen Beifahrerin wurde leicht verletzt. Die Fahrer blieben unverletzt. An den Autos entstand ein Sachschaden von geschätzt rund 50000 Euro. (bac)