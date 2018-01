2018-01-31 11:35:00.0

Infotag Bei der Betreuung bleibt noch vieles unklar

Arbeitskreis Begegnen-Begleiten-Betreuen bietet wieder umfangreiches Jahresprogramm an. Start ist schon morgen.

Wer durch Krankheit oder Unfall seine Angelegenheiten nicht mehr selbst regeln kann, benötigt einen gesetzlichen Vertreter. Ein automatisches Vertretungsrecht der Angehörigen gibt es nicht. Sollte man in gesunden Tagen nicht selbst durch eine Vorsorgevollmacht für diesen Fall vorgesorgt haben, muss ein rechtlicher Betreuer bestellt werden.

Im Kreis Aichach-Friedberg bestehen derzeit für rund 1000 Personen rechtliche Betreuungen. Ein Großteil davon wird von Familienangehörigen geführt oder aber von Menschen, die weder verwandt noch verschwägert sind und diese Aufgabe im Rahmen eines ehrenamtlichen Engagements übernehmen. Nicht immer ist es jedoch möglich, einen ehrenamtlich tätigen Betreuer zu bestellen. In diesen Fällen wird die Betreuung von Vereins- oder Berufsbetreuern übernommen. Rechtliche Betreuer haben viele Rechte und Pflichten. Die Aufgaben sind komplex, es sind viele Gesetze und Vorschriften zu beachten. Um neu bestellte rechtliche Betreuer in ihren Aufgaben zu unterstützen, veranstaltet der Arbeitskreis Begegnen-Betreuen-Begleiten, kurz BBB, bestehend aus der Betreuungsstelle des Landratsamtes sowie den Betreuungsvereinen des Bayerischen Roten Kreuzes und des Caritasverbandes, jährlich im November einen Informationstag zum Betreuungsrecht. 33 Personen nutzten die Gelegenheit, sich umfassend über die Aufgaben eines rechtlichen Betreuers zu informieren. Die vielen Fragen der Teilnehmer zeigten, dass es bei diesem komplexen Thema nach wie vor viel Unklarheit gibt. Aufklärende Veranstaltungen zum Betreuungsrecht und zur Vorsorgevollmacht sieht der Arbeitskreis deshalb als weiter erforderlich an. Aus diesem Grund bietet er ein umfangreiches Jahresprogramm an.

Eröffnet wird die Reihe mit einem Informationsabend bereits am Donnerstag, 1. Februar, um 19 Uhr zum Thema „Ein Jahr Pflegestärkungsgesetz II – Haben sich die Erwartungen erfüllt?“ Referentin Ina Albes von der Seniorenberatung des Landratsamtes berichtet zum Thema und stellt die wichtigsten Neuerungen vor. Veranstaltungsort ist das Landratsamt, Großer Sitzungssaal im Erdgeschoss, in Aichach.

Die weiteren Veranstaltungen:

Donnerstag, 8. März, 19 Uhr, Parkinsonkrankheit. Referent: Dr. med. Joachim Durner, Ärztlicher Direktor Neurologie/Geriatrie/Innere Medizin der Fachklinik Ichenhausen, Veranstaltungsort: Rotes Kreuz (BRK), Lehrsaal, Hans-Böller-Straße 4, in Friedberg.

Donnerstag, 19. April, 19 Uhr, Psychische Krankheit und Sucht – Wechselwirkung, Erfolgschancen und Weiterbehandlung. Referentin: Monika Heitzinger-Furchner, Sozialpädagogin (FH), Suchtfachambulanz Aichach des Caritasverbandes der Diözese Augsburg. Veranstaltungsort: Tagesstätte für psychische Gesundheit, Münchener Straße 19, in Aichach.

Dienstag,24. Juli, Informationsfahrt zur psychosomatischen Klinik Windach. Kontakt über Betreuungsstelle: Gertrud Manlik-Thierauf und Birgit Förch. Zustiege möglich in Aichach und Friedberg. Verbindliche Anmeldung erforderlich: Näheres zu Abfahrtsort/-zeit und Unkostenbeitrag wird bald bekannt gegeben.

Donnerstag, 20. September, 19 Uhr, Hospiz – Hilfe für Sterbende. Referentin: Christine Neukäufer, Leitende Koordinatorin im St. Afra Hospiz, Palliative Care / MAS. Veranstaltungsort: Rotes Kreuz (BRK), Lehrsaal, Hans-Böller-Straße 4, in Friedberg.

Donnerstag,25. Oktober, 19 Uhr, „Altenpflegerin ist mein Traumjob, aber kann ich meine Vorstellung von Pflege in der Praxis tatsächlich umsetzen?“ Referentin: Meike Müller, Leiterin der Berufsfachschule für Altenpflege in Mering. Veranstaltungsort: Kreiscaritasverband, Sozialraum II. Stock, Hermann-Löns-Straße 6, in Friedberg

Samstag,10. November, von 9 bis etwa 15.30 Uhr, Die Betreuung. Referenten: Mitarbeiter des Betreuungsgerichts, der Betreuungsstelle und der Betreuungsvereine. Veranstaltungsort: Landratsamt, Großer Sitzungssaal im Erdgeschoss, in Aichach. (AN)

Programm Das Jahresprogramm kann unter dem Suchbegriff „Begegnen-Begleiten-Betreuen“ auf der Internetseite des Landratsamtes, unter www.lra-aic-fdb.de, abgerufen werden. Weitere Infos bei der Betreuungsstelle des Amtes unter Telefon 08251/92-266.