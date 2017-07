2017-07-13 20:36:00.0

Bauausschuss Bei drei Projekten entstehen 28 Wohnungen in Aichach

Spielwaren Neuß und Arztpraxis werden umgebaut, Wohnanlage an Steidlestraße

Aichach Wohnraum war das bestimmende Thema am Dienstagabend im Aichacher Bauausschuss. In drei Bauanträgen ging es um insgesamt 28 Wohnungen.

Die Hälfte davon – 14 Wohnungen – sollen an der Steidlestraße 2 entstehen, wie Helmut Baumann vom Bauamt erläuterte. Geplant ist dort ein Mehrfamilienwohnhaus mit Tiefgarage, bestehend aus drei dreigeschossigen Gebäuden, wobei das dritte Geschoss jeweils auf einer Seite deutlich zurückgesetzt ist. Einen einzelnen Baum, der den Straßenzug prägt, will der Bauherr erhalten, so Baumann. Das Bauamt war der Ansicht, das Bauprojekt füge sich in die Umgebung ein. Dort gibt es Einzel-, Doppel-, Reihen- und Mehrfamilienhäuser mit bis zu drei Etagen.

ANZEIGE

Kritisch sahen das Marc Sturm (CSU) und Georg Robert Jung (FWG). Sturm erinnerte daran, man habe schon einmal über das Maß der Bebauung an der Steidlestraße diskutiert. 2014 hatten Nachbarn gegen ein Bauprojekt dort protestiert. „An anderer Stelle hätte man eine Veränderungssperre erlassen und einen Bebauungsplan aufgestellt“, so Sturm. Auch Jung merkte an, über die Maßstäblichkeit habe man bereits bei drei Wohnanlagen in der näheren Umgebung gesprochen. „Wenn wir so weitermachen, was kommt als Nächstes?“, frage er. Gegen den Bauantrag stimmten letztlich aber lediglich Jung und Erol Duman (Bündnis Zukunft Aichach).

Wohnen statt Arztpraxis Umgebaut und erweitert werden soll auch ein Einfamilienhaus mit Arztpraxis an der Freisinger Straße 50. In dem künftigen Mehrfamilienhaus werden sieben Wohnungen untergebracht. Im Erdgeschoss sind fünf Wohnungen vorgesehen, im Dachgeschoss und im Dachspitz zwei Wohneinheiten.

Der Bauausschuss hatte keine Einwände und sagte einstimmig Ja. Lediglich die geplante Gestaltung mit einer Satteldachgaube und einem Quergiebel muss der Bauherr mit dem Kreisbauamt abstimmen. In der jetzigen Planung sei der Quergiebel in seiner Höhe und Gestaltung zu dominant, erläuterte Helmut Baumann.

Wohnen statt Spielwaren Fünf zusätzliche Wohnungen zu den beiden vorhandenen im ersten Stock sollen im Gebäude an der Gerhauser Straße 12, ehemals Spielwaren Neuß, im Erd- und Dachgeschoss durch einen Umbau entstehen. Die sieben Wohnungen sind zwischen 63 und 150 Quadratmeter groß. Dem Bauantrag stimmte der Bauausschuss einstimmig zu, auch wenn Bürgermeister Klaus Habermann bedauerte, dass in dem Gebäude in der Unteren Vorstadt keine Geschäftsnutzung mehr vorgesehen ist. (bac)