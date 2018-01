2018-01-10 07:00:00.0

Gastronomie Beim Tavernwirt und Hartl ist die Küche kalt

Zum Jahreswechsel haben jetzt gleich zwei für ihre gehobene und regionale Küche bekannte Aichacher Speiselokale geschlossen. Martin Wastl sucht eine neue Herausforderung. Von gerlinde Drexler und Christian lichtenstern

Schlechte Nachrichten für Freunde der regionalen und gehobenen Küche: Gleich zwei Gaststätten im Aichacher Stadtgebiet mit sehr gutem Ruf weit über das Wittelsbacher Land hinaus haben zum Jahreswechsel geschlossen. Zum einen der Tavernwirt im Stadtteil Sulzbach, zum anderen der Landgasthof „Hartl“ in Klingen.

Ursprünglich hatte Tavernwirt Martin Wastl diesen Schritt für Ende März geplant (wir berichteten). Aus gesundheitlichen Gründen entschied sich der 56-Jährige schon jetzt, den Pachtvertrag nicht mehr zu verlängern. Einen Nachfolger gibt es noch nicht. Knapp 25 Jahre betrieb Wastl das Gasthaus. Mit seiner regional und saisonal geprägten, gehobenen Küche machte er sich überregional einen Namen. In diesem Sinne soll die Wirtschaft auch vom neuen Pächter weitergeführt werden, sind sich Wastl und Marian Freiherr von Gravenreuth, der Verpächter, einig. Einen konkreten Nachfolger gibt es noch nicht. „Er wird noch gesucht“, sagt Wastl.

Für sich selbst sieht er die Zeit reif für eine neue Herausforderung, für Veränderung und für die Weilachmühle in Thalhausen (Altomünster, Kreis Dachau). Hier bewirtet er seit knapp zwei Jahren den Biergarten. Ein Tagesrestaurant werde es nicht mehr geben, ist sich der 56-Jährige Gastronom sicher. Den Catering-Service, mit er sich vor rund 16 Jahren ein zweites Standbein schuf, wird er weiterhin betreiben. Ab Mitte April oder Anfang Mai öffnet wieder der Biergarten in der Weilachmühle. Eine Reihe von Kulturveranstaltungen sei dafür bereits geplant, so der 56-Jährige. Ein Teil der Mannschaft vom Tavernwirt wechselt laut Wastl mit zur Weilachmühle. Ein Teil „verändert sich“.

Beide Speiselokale wurden in den vergangenen Jahren immer wieder in verschiedenen Gastroführern für ihre Küche und Flair lobend erwähnt. Im Guide Michelin ist der „Tavernwirt“ seit 2001 regelmäßig aufgeführt, zwar nicht mit einem „Stern“, aber immerhin mit einem „Besteck“. In der aktuellen Ausgabe des kulinarischen Reiseführers Gusto ist der „Hartl“ ein „Landgasthof, wie er leider nur noch selten zu finden ist“. Anerkennung gab es regelmäßig für die Speisen, besonders die Wildgerichte, genauso wie für eine „erstaunlich pfiffige Weinkarte“. Eigentümer Hans Hartl bestätigte gegenüber unserer Zeitung die Schließung zum Jahresende, wollte sich aber weiter nicht dazu äußern.