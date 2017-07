2017-07-08 05:13:00.0

Aichacher Volksfest Beim Volksfest in Aichach geht’s wieder rund

Nächsten Freitag beginnt das Aichacher Traditionsfest. Bierpreis steigt wieder. Partybands und Blasmusik im Festzelt, neues Laufgeschäft im Vergnügungspark Von Claudia Bammer

Zuckerwatte und gebrannte Mandeln, Auto-Scooter und Karussell, Hendl und Bier: Das alles gibt es ab nächsten Freitag wieder auf dem Aichacher Volksfest. Los geht’s am Freitag um 18 Uhr mit dem traditionellen Standkonzert am Stadtplatz. Von dort ziehen die Vereine mit dem Festwirt und den Bedienungen zum Volksfestplatz an der Schrobenhausener Straße, wo Bürgermeister Klaus Habermann im Festzelt das erste Fass Bier anzapft.

Habermann zeigte sich bei einem Pressegespräch zufrieden damit, wie sich das Volksfest, das immerhin eine mehr als 130 Jahre lange Tradition hat, in den vergangenen Jahren entwickelt hat. Es ist von Jahr zu Jahr besser besucht. Für Festwirt Umberto Freiherr von Beck-Peccoz ist es das fünfte Volksfest in Aichach, für die Familie Binswanger und Kempter aus Gersthofen, die im Festzelt bewirtet, das vierte.

ANZEIGE

Beim Bierpreis hatte es im vergangenen Jahr ein Novum gegeben: Er sank, und zwar um 50 Cent. Heuer steigt er wieder. 7,50 Euro kostet die Mass, verkündete von Beck-Peccoz und begründete das mit einer allgemeinen Preiserhöhung seiner Brauerei. Günstiger ist es am „Tag des Bieres“ am Montag. Da kostet die Maß wie im Vorjahr mit 5,20 Euro weniger als auf dem Kühbacher Brauereifest, betonte von Beck-Peccoz. Und es gibt weiterhin den verbilligten Mittagstisch, täglich außer sonntags.

„Bewährtes beibehalten“ gilt auch für das Programm im Festzelt. Am besten besucht sein wird das Zelt traditionell am Seniorennachmittag. Da lädt die Stadt gemeinsam mit der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen und dem Festwirt alle Aichacher über 70 Jahren und alle Behinderten zu einem halben Hendl und einem Getränk ein. Die Zahl der Einzuladenden steigt seit Jahren. Wie Marianne Breitsameter vom Info-Büro berichtet, wurden über 3500 Einladungen verschickt. „Hoffentlich reicht das Zelt“, sagt Breitsameter. Das hat 1600 Plätze. Schon in den Vorjahren hat die Stadt deshalb manche Gruppen gebeten, etwas später zu kommen, damit alle Platz finden. Am Kindernachmittag gibt es verbilligte Preise und Marionettentheater.

Bewährt haben sich in den Augen des Festwirts die Themenabende wie die „Nacht der Tracht“ für die Trachtenvereine und der „Blaulichtabend“ für Feuerwehren, Polizei und Rettungskräfte. Der „Tag der Betriebe“ am Donnerstag ist im vergangenen Jahr so gut angenommen worden, dass einige Unternehmen auf den Freitag, den „Tag der Vereine“, ausweichen mussten, so der Festwirt. Musikalisch bietet er Bewährtes wie die Partybands SOS und Dolce Vita ebenso auf wie neue Gruppen. Erstmals nach Aichach kommen die 4-Taktler, die vom Augsburger Plärrer bekannt sind. Mit der Stadtkapelle Aichach, der Blaskapelle Sielenbach oder der Trachtenkapelle Hirblingen sollen auch die auf ihre Kosten kommen, die es etwas traditioneller mögen.

Ein großes Feuerwerk ist für den ersten Samstag geplant, eine Festmesse zelebriert am letzten Volksfesttag Stadtpfarrer Herbert Gugler. Die Kinder kommen am Mittwoch auf ihre Kosten. Dann gelten Angebote an den Ständen und verbilligte Preise im Vergnügungspark.

Für diesen ist Josef Diebold verantwortlich. Zum ersten Mal nach Aichach kommt das Labyrinth „Crazy Town“. Bekannt sind dagegen schon das Fahrgeschäft „Breakdance“ und der große Autoscooter sowie der „Scheibenwischer Las Vegas“. Für die Jüngeren gibt es das Kinderkarussell und ein Trampolin. Auch ein Los- und ein Schießstand fehlen nicht. Dazu kommen ein Imbiss und eine Fischbraterei, zudem gibt es Crêpes und Süßes.

Auch Diebold ist zufrieden mit der Entwicklung des Festes in den vergangenen Jahren. Sah man es früher in einer Abwärtsspirale, so sei es mittlerweile eine Spirale nach oben, sagte er. Das sei gerade heute besonders, wo Fest gekürzt werden oder ganz verschwinden. Da stimmte Habermann zu. Der Stadt gehe es nicht um Besucherrekorde, betonte er, sondern um ein schönes Fest für alle Bürger.