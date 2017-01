2017-01-05 07:30:00.0

Einkehrtag Bekannte Ordensfrau kommt nach Aichach

Schwester Teresa Zukic spricht beim Einkehrtag des Frauenbunds am 17. Januar über ein Abenteuer. Wie die sportliche und musikalische Nonne zum Glauben fand.

Weil sie gerne rappt, wurde sie in einer großen deutschen Zeitung schon einmal als „die deutsche Antwort auf Sister Act“ beschrieben. Andere kennen Schwester Teresa Zukic als skateboardfahrende Nonne. Doch wie es in einer Mitteilung heißt, kann diese Frau weit mehr. Mit ihren Vorträgen füllt sie Säle, mit ihren Musicals und außergewöhnlichen Gottesdiensten Kirchen. Am Dienstag, 17. Januar, ist die Ordensfrau im Aichacher Pfarrzentrum zu hören. Sie ist Referentin beim religiösen Bildungstag des Aichacher Frauenbunds.

Das Thema des Bildungstags lautet: „Abenteuer Christ sein – fünf Schritte zu einem erfüllten Leben“. Wenn man Teresa Zukic fragt, woher sie die Kraft für ihre vielen Reisen und Vorträge nimmt, dann sagt sie: „Gott gibt mir die Kraft.“. Mit ihrer lebenslustigen, heiteren Art verstehe sie es, andere mit dem Feuer des Glaubens anzustecken, ist in der Mitteilung zu lesen.

Die Ordensfrau war einst hessische Meisterin am Schwebebalken und badische Jugendmeisterin im Fünfkampf. Ihr Leben war geprägt vom Leistungssport. Sie war bis zu ihrem 18. Lebensjahr Atheistin. Als sie einmal zufällig in der Bibel las, veränderte sich ihr Leben grundlegend: Sie ließ sich ein halbes Jahr später taufen und trat in einen Orden ein. Später gründete sie ihre eigene Ordensgemeinschaft und lebt heute mit ihrer kleinen Kommunität in der Nähe von Erlangen.

Im Fernsehen war sie bereits in Talkshows bei Beckmann und Markus Lanz zu sehen und gewann 100000 Euro im Wissensquiz bei Jörg Pilawa. Sie schreibt Bücher, kocht leidenschaftlich gerne, malt, musiziert auf Kirchentagen und initiiert Kirchenfestivals. 2004 bekam die Religionspädagogin den Kulturpreis für Musik und Gegenwartsliteratur und 2013 den Bundesverdienstorden.

Der Bildungstag in Aichach beginnt am 17. Januar um 9 Uhr und endet um etwa 16 Uhr. Mittagessen und Kaffee können auf Wunsch im Haus „St. Michael“ eingenommen werden. Alle interessierten Frauen sind willkommen. Mütter können laut Frauenbund gerne auch nur am Vormittag teilnehmen.

Die Tagungsgebühr für den Bildungstag mit Verpflegung kostet 17 Euro für Frauenbundmitglieder und 20 Euro für Nichtmitglieder. Die Tagungsgebühren ohne Verpflegung betragen fünf Euro für Mitglieder und acht Euro für Nichtmitglieder. (AN)

Reservierung: Anmeldungen sind ab sofort im Aichacher Pfarrbüro unter Telefon 08251/7086 möglich. Auch wer kein Essen wünscht, sollte sich anmelden.