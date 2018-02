2018-02-04 20:00:00.0

Pfarrfasching in Aichach „Bella Italia“ ist das Faschingsmotto

Der Besuch des Aichacher Stadtpfarrers Herbert Gugler beim Papst in Rom hat ein Nachspiel für die Pfarrei – und das sind nicht nur die „flotten rassigen Römerinnen“ an der Bar. Von Gerlinde Drexler

Ungeahnte Qualitäten als Dirigent hat Stadtpfarrer Herbert Gugler am Freitagabend beim Pfarrfasching der Pfarreiengemeinschaft bewiesen. Mama Bavaria ist in das ausverkaufte Pfarrzentrum in Aichach gekommen und hat über die Ursache eines exorbitanten Senfverbrauchs aufgeklärt. Bei den vielen Sketchen ging es nicht nur um Politik. Die Besucher erfuhren auch, welche Auswirkungen der Besuch des Stadtpfarrers bei Papst Franziskus für die Pfarrei hat. Und sie erlebten ein Novum.

Es ist ein buntes Volk, das sich im Pfarrzentrum tummelt: Hexen tanzen mit Matrosen. Hippies, Wikinger, Teddybären und Kobolde sind gekommen. Bienen summen durch den Saal und auch Märchengestalten wie der Räuber Hotzenplotz oder Rotkäppchen sind unter den Gästen. Über allem aber schwebt ein spezielles Motto: Bella Italia. Ein Motto, das ein besonderes Ereignis widerspiegelt: den Besuch des Stadtpfarrers beim Heiligen Vater in Rom im November vergangenen Jahres. Wie berichtet, überreichte er Papst Franziskus bei einer Audienz auf dem Petersplatz eine Fotocollage der Stadtpfarrkirche. Sie war das Ergebnis einer außergewöhnlichen Aktion, bei der sich über 400 Mitglieder der Pfarrei unter dem Motto „Daumen hoch für den Papst“ hatten ablichten lassen.

Ein Besuch mit Konsequenzen, wie Rita Meitinger vom Pfarrgemeinderat den Besuchern verrät. „Flotte rassige Römerinnen“, die der Pfarrer aus Italien mitbrachte, stehen im Pfarrzentrum hinter der Bar. Der Papstbesuch habe dem Stadtpfarrer so viel Popularität verschafft, dass er es sicher noch „auf den Titel der New York Times schafft, weil er Trump katholisch gemacht hat“, ist sich Meitinger sicher, die zusammen mit Barbara Albin den Abend moderiert. Welche weitere Veränderung der Papstbesuch mit sich bringt, führen die Moderatorinnen live vor: die neue blau-gelbe Dienstkleidung der Pfarrsekretärinnen. Das Design angelehnt an die Schweizer Garde.

Das ist nicht die einzige Überraschung des Abends im Pfarrzentrum. Gerhard Polt alias Ruhestandspfarrer Karl Mayr spielt ein Drei-Personen-Stück und die Ministranten zeigen Erlebnisse, die sie als Sternsinger unter anderem mit dem „Badewannentyp“ oder dem „Omatyp“ hatten. Josefine und Maria Glas stellen fest, dass Bürgermeister Klaus Habermann in Aichach noch immer „der King“, also der König, ist. Allerdings nicht der einzige in der Stadt. Mesner Martin Ruhland ist der Glockenking und Stadtpfarrer Gugler der Bau- und Facebook-King.

Den „exorbitanten Verbrauch von Senf“ beleuchtet Mama Bavaria, alias Maria Huber. Sie verrät, dass der Ecknacher Kirchenchor einen Werbevertrag mit einem Senfhersteller hat, der die Kassen der „kulinarisch hoch entwickelten Chorgemeinschaft“ klingeln lässt. Die Besucher sind vom Auftritt des Chores so begeistert, dass die Sänger erst nach einer Zugabe von der Bühne dürfen.

Eine Zugabe hätte das Publikum am liebsten auch bei einem anderen Auftritt gehabt, der ein Novum ist. Stadtpfarrer Gugler rollt als singende Lokomotive Herby über die Bühne und interpretiert zusammen mit Schlaf- (Pastoralreferent Markus Drössler) und Restaurantwaggon (Stadtprediger Johannes Huber) ein Lied aus dem Musical Starlight Express. Gewidmet ist es Schwester Theresia Sieber, die als „Waggon der Krankenseelsorge“ den Pfarr-Express verstärkt. Pastoralreferent Drössler gehört zusammen mit Marion und Thomas Anderl sowie Maria Huber zu den Geehrten, die vom Prinzenpaar der Paartalia Aichach einen Orden überreicht bekommen. Die Faschingsgesellschaft zeigt beim Besuch der Garde einen temperamentvollen Ausschnitt aus ihrem Programm.

Der Auftritt, der die ohnehin schon gute Stimmung beim Pfarrfasching so richtig auf den Höhepunkt bringt, ist das Konzert eines besonderen Orchesters. Mit Luftpumpen und Topfdeckeln spielen Mitglieder des Pfarrgemeinderates die Tritsch-Tratsch-Polka. Dirigiert von einem entfesselten „Herbert von Karamalz“ (Stadtpfarrer Gugler) und bejubelt vom Publikum, das immer wieder nach Zugaben ruft.