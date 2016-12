2016-12-21 09:00:00.0

Anteilnahme Berlin: Auch Aichach hält inne

Am Rathausadventskalender wird der Opfer des Anschlags gedacht. Besonders geschockt sind einige Landkreisbürger, die eine besondere Beziehung zur Hauptstadt haben Von Nicole Simüller und Claudia Bammer

Aichach-Friedberg Fassungslosigkeit und Entsetzen hat der Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt auch im Wittelsbacher Land ausgelöst. Nur drei Kilometer trennen die Deutsche Oper Berlin vom Breitscheidplatz, wo am Montagabend nach bisherigen Erkenntnissen zwölf Menschen starben und 49 zum Teil lebensgefährlich verletzt wurden. Die Deutsche Oper ist Georg Arzbergers Arbeitsplatz. Seit 2006 ist der Sielenbacher dort als stellvertretender Soloklarinettist im Orchester fest engagiert. Als der Lastwagenfahrer quer durch den Weihnachtsmarkt raste, war er jedoch zu Hause in Potsdam.

Auf dem Weihnachtsmarkt vor der Gedächtnis-Kirche war er selbst noch nie. „Das ist mehr ein touristischer Punkt“, sagt er. Am Montagabend bekam er mehrere besorgte Anrufe, ob er wohlauf sei. Sollte es sich um einen Terroranschlag mit islamistischem Hintergrund handeln, vertritt der 35-Jährige eine klare Ansicht: „Ich will nicht einer von denen sein, die sich Angst machen lassen davon.“ Vorfälle wie dieser zielten darauf ab, Empfindungen gegen Muslime zu schüren. „Das ist immer die Gefahr, dass es pauschal gegen alle geht.“ Er habe viele muslimische Freunde.

Eigentlich will er sich nicht beeinflussen lassen, wohin er geht oder nicht. Doch inzwischen überlegt auch er als Vater eines anderthalbjährigen Kindes öfter als früher, wo er sich mit seiner Familie aufhält. Gestern Abend ging er ganz normal zur Vorstellung. Wenige Stunden zuvor sagte er allerdings, er rechne damit, dass nun der ein oder andere Operngast seine Karten zurückgibt.

Geschockt haben die Nachrichten am Montagabend auch den Galeristen und Kunstberater Andreas Stucken. Er hat über einen Nachrichtenmeldedienst von der Katastrophe erfahren und danach daheim in Aichach die Fernseh-Berichterstattung verfolgt. Er hat eine besondere Beziehung zu Berlin. 2008 hat der frühere Vorsitzende des Kunstvereins Aichach die Galerie „Zweigstelle Berlin“ in der Bundeshauptstadt eröffnet. Ende September hat er sie nach neun Jahren geschlossen. Jetzt konzentriert er sich auf das Internet, wo es die Galerie nach wie vor gibt. Seine vielen Kontakte in Berlin pflegt er aber weiter. Deshalb war er am Montagabend in Sorge, ob sich Freunde auf dem Weihnachtsmarkt aufgehalten haben könnten. Gut findet der 59-Jährige deshalb die Meldedienste in sozialen Netzwerken, bei denen Freunde Bescheid geben können, dass es ihnen gut geht. Auch bei ihm selbst hätten Bekannte nachgefragt, ob er sich in Berlin befinde, erzählt er. Er selbst wollte gestern noch bei dem ein oder anderen nachfragen, ob es ihm gut geht.

Iris Eberl wurde von den Nachrichten aus Berlin überrascht, als sie gerade einen Film im Fernsehen sah. Weil es eine sitzungsfreie Woche ist, weilt die CSU-Bundestagsabgeordnete nicht in der Hauptstadt, sondern daheim in Aichach und nimmt hier Termine wahr. „Ich war und ich bin immer noch tief erschüttert“, sagt sie gestern. Den restlichen Abend verbrachte sie damit, nach konkreten Informationen zu suchen. Noch in der Nacht kontaktierte sie ihre Mitarbeiter in Berlin. „Glücklicherweise waren alle wohlauf“, ist Eberl erleichtert. Keiner von ihnen war zum Zeitpunkt der Tat in der Nähe des Christkindlmarktes. Die Stimmung in der Stadt sei nicht gut, hat Eberl von ihren Mitarbeitern erfahren. Entsetzen, Wut und Trauer würden eine Einheit bilden. „Aber die Berliner sind viel gewohnt, auch viel Schlimmes“, sagt Eberl. „Sie werden sich davon nicht unterkriegen lassen. Wir alle werden uns davon nicht unterkriegen lassen.“

Auch im Wittelsbacher Land nahmen die Menschen gestern Anteil. Aichachs Stadtnikolaus Franz Achter rief, bevor er das 20. Fenster des Rathausadventskalenders öffnete, zu einer Gedenkminute auf. Das Jugendblasorchester der städtischen Musikschule spielte dazu den Andachtsjodler. Zwar kamen viele Eltern mit ihren Kindern zum Adventskalender. Doch es waren spürbar weniger als sonst. Einigen war wohl nicht mehr nach einem Christkindlmarkt zumute.