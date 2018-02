2018-02-05 15:51:00.0

Kreis Aichach-Friedberg Berner Sennenhund frisst Giftköder und stirbt

In Baar hat ein Hund wohl einen Giftköder gefressen und ist in einer Tierklinik gestorben. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Unbekannter hat offenbar zwischen Donnerstag, 1. Februar, 20 Uhr und Freitag, 2. Februar, 6 Uhr morgens Giftköder auf das Grundstück einer Frau in der Frühlingsstraße in Baar (Kreis Aichach-Friedberg) geworfen. Der 36-Jährigen war am Freitagmorgen aufgefallen, dass sich ihr Wachhund, ein Berner Sennenhund, auffällig verhielt. Sie brachte den Hund in die Tierklinik, wo er gegen Mittag an einer Vergiftung verendete. Hinweise an die Polizei Aichach unter Telefon 08251/8989-0. (AN)