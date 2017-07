2017-07-28 17:00:00.0

Obergriesbach Besonderer Festgottesdienst für Musiker und Zuhörer

Obergriesbach feiert den Anna-Tag mit Franz Schuberts „Messe in G“ Von Katharina Wachinger

Obergriesbach Der sogenannte Anna-Tag wird in der Pfarrei St. Stephan in Obergriesbach besonders feierlich begangen und mit dem Pfarrfest verbunden. Beim Festgottesdienst kamen die Besucher in den Genuss, ein beachtliches musikalisches Werk mit wunderschönen Solo-Partien, vor allem im Sopran, zu erleben. Unter der Leitung von Wolfgang Wirsching führten der Kirchenchor Obergriesbach und die Chorgemeinschaft Klingen-Obermauerbach die „Messe in G“ von Franz Schubert auf.

Die Empore war mit rund 50 Choristen besetzt. Begleitend zum Chor spielte ein stattliches Streicherensemble mit zwölf Streichern und zwei Trompeten, zusammengeführt von Karl Wilhelm Agatsy. Als Solisten beeindruckten im Sopran Sandra Tucker-Halbfell, im Tenor Moritz Kugler. Die Bass-Solo-Partien sang Chorleiter Wolfgang Wirsching.

An der Orgel spielte Anna Rast. Um eine solch große Messe zu erarbeiten, probten Wirsching und Rast seit Anfang Mai mit den beiden Chören zwar getrennt, jedoch sehr professionell. Es sei eine Herausforderung gewesen, wie Anna Rast anmerkte. Nur so war es möglich, eine so große Messe in der kurzen Zeit zu erarbeiten. Das Ergebnis konnte sich sehen und hören lassen. Erleichtert und erfreut nahmen Chorleiter, Choristen und Musiker den lang andauernden Beifall am Ende des Gottesdienstes entgegen.

Dazwischen meisterten auch die jüngsten Geigenschülerinnen von Karl Wilhelm Agatsy ihren Auftritt mit Bravour. Zur Gabenbereitung spielten die Acht- und Neunjährigen den „Spiegelkanon“ von Wolfgang Amadeus Mozart. Unterstützt wurden sie von Eva-Maria Wagner und Lisa Rast.

Der Clou an dem Stück ist, dass man, um die zweite Stimme zu spielen, das Notenblatt einfach auf den Kopf stellt. Für Sänger, Musiker und Gäste war es gleichermaßen ein besonderes Erlebnis. (wak)