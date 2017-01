2017-01-12 09:00:00.0

Prozess Betrug in 241 Fällen: Mann in Aichach vor Gericht

Ein Mann bestellt Waren im Wert von 120.000 Euro auf Kosten seiner Firma und verkauft sie weiter. So finanziert er seine Spielsucht. Von Sebastian Mayr

Dass der Betrug so lange unbemerkt blieb, fand Verteidiger Oliver Negele selbst „ein bisschen obskur“. Sein Mandant, der sich wegen Betrugs in 241 Fällen vor dem Amtsgericht Aichach verantworten musste, hat seinen früheren Arbeitgeber um rund 120000 Euro betrogen. Zwischen Oktober 2013 und Juli 2015 bestellte er Laptops und Zubehör auf Kosten der Firma aus dem Landkreissüden und verkaufte die Waren selbst weiter. Mit dem Geld finanzierte er seine Spielsucht. Der 38-Jährige gestand die Vorwürfe.

„Wie haben Sie es geschafft, dass das so lange nicht aufgeflogen ist?“, wollte Richterin Eva-Maria Kraus wissen. „Das ist wohl in der Buchhaltung nicht aufgefallen“, sagte der 38-Jährige. Er war in der Firma für die Eingangsrechnungen zuständig gewesen und hatte die Rechnungen seiner Bestellungen auf verschiedene Kunden verteilt. Dass 120000 Euro fehlten, bemerkte erst das Finanzamt bei einer Buchprüfung.

„Eine gewisse kriminelle Energie“

Dass der Angeklagte viel Geld in Onlinecasinos ausgegeben hat, bestätigte ein Polizeibeamter, der als Zeuge aussagte. Der Polizist hatte bei seinen Ermittlungen Einblick in die Konten des 38-Jährigen genommen. Auch ein ärztliches Attest bescheinigt die Spielsucht des Mannes, der an Gruppentherapiesitzungen der Caritas teilgenommen hat und darüber hinaus eine weitere Behandlung beginnen will.

Das betrogene Unternehmen hat den Mann entlassen, er ist nun in der Firma eines Freundes beschäftigt. Von den monatlich 1400 Euro Nettoverdienst werden 300 Euro gepfändet, 500 Euro verwendet der Mann, um weitere private Schulden abzubezahlen. Der 38-Jährige hat seine Wohnung aufgegeben, sein Auto verkauft und ist wieder zu seinen Eltern nach Augsburg gezogen.

Staatsanwalt Benjamin Rüdiger bescheinigte dem Angeklagten „eine gewisse kriminelle Energie“ und forderte zwei Jahre und acht Monate Haft. Verteidiger Negele verwies auf die günstige Sozialprognose seines Mandanten und darauf, dass dieser alles tue, um die Schulden zu begleichen. Er plädierte für 21 Monate Haft auf Bewährung. Das Gericht verurteilte den Mann zu 24 Monaten Haft, die für vier Jahre zur Bewährung ausgesetzt werden. Außerdem muss er eine Therapie besuchen, deren Fortschritt dokumentieren und 2000 Euro an das schwäbische Mutter-Kind-Zentrum Mukis bezahlen. Die Bewährungsfrist ist länger als üblich. „Das ist ganz stark auf der Kippe gestanden“, sagte die Richterin zu der Strafe. Wäre sie strenger ausgefallen, hätte sie nicht zur Bewährung ausgesetzt werden können. „Daran werden Sie Ihr Leben lang knabbern“, sagte sie zur Höhe der Schulden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.