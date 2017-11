2017-11-19 12:29:00.0

Pöttmes Betrunkener 24-Jähriger landet mit Auto im Pool

Ein 24-Jähriger baute in der Nacht auf Sonntag einen Unfall in Kühnhausen (Pöttmes, Kreis Aichach-Friedberg). Er geriet in einer Kurve ins Schleudern - und landete im Pool.

Ein 24-Jähriger ist in der Nacht auf Sonntag mit seinem Auto in einem Pool gelandet. Er hatte laut Polizei in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto verloren. Foto: Erich Echter