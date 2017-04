2017-04-13 17:04:00.0

Aindling Betrunkener Autofahrer torkelt in Discounter und will Wodka kaufen

Ein betrunkener Autofahrer ist in Aindling in einen Discounter getorkelt, um sich Nachschub an Wodka zu kaufen. Dabei hatte er schon drei Promille Alkohol im Blut.

Er hatte schon ordentlich getankt und hatte trotzdem noch nicht genug. Ausgerechnet mit dem Auto wollte sich ein Betrunkener weiteren Alkohol besorgen Foto: Symbolfoto: Julian Leitenstorfer