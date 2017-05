2017-05-14 19:55:00.0

Polizei Betrunkener fährt bei Inchenhofen in den Graben - und dann weiter

22-Jähriger kommt auf der Kreisstraße AIC 1 am frühen Sonntagmorgen von der Straße ab. Mit platten Reifen und im „Liegesitz“ fährt er noch bis nach Pöttmes.

Ein rotes Auto ist heute am frühen Morgen auf der Kreisstraße AIC1 kurz nach Inchenhofen in Richtung Aichach in den Straßengraben gefahren. Das hat ein Verkehrsteilnehmer gegen 5.15 Uhr der Aichacher Polizei gemeldet. Der Fahrer sei ein junger, offensichtlich stark angetrunkener Mann.

Als die Polizeistreife etwa 20 Minuten später vor Ort eintraf, fand sie allerdings nur noch die vordere Stoßstange des Autos im Graben. Während die Beamten die nähere Umgebung absuchten, wurde die Polizeiinspektion Dachau gebeten, zur Adresse des Fahrzeughalters in Weichs zu fahren. Nach Hause gefahren ist der Autofahrer jedoch nicht: Kurze Zeit später meldete ein Rettungsassistent, der in Pöttmes in der Rettungswache Dienst versah, ein stark beschädigtes rotes Auto, das mit platten Reifen die Neuburger Straße ortsauswärts fuhr.

Kurz nach 6 Uhr fand die Streife am Ortsende von Pöttmes in der Neuburger Straße das Unfallauto sowie einen stark alkoholisierten jungen Mann. Nach den Beschreibungen der Zeugen und des Fahrzeugzustandes handelte es sich um den Unfallfahrer. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Daraufhin wurden von der Jour-Richterin zwei Blutentnahmen und die Führerscheinbeschlagnahme angeordnet.

Laut Polizei war der 22-Jährige mit seinem 28 Jahre alten Mercedes Richtung Aichach gefahren. In einer Linkskurve kurz nach Inchenhofen kam er offensichtlich wegen seiner Alkoholisierung nach links von der Fahrbahn ab. Er prallte frontal in die Böschung, wurde um etwa 270 Grad entgegen dem Uhrzeigersinn in Richtung Aichach herumgeschleudert, und prallte mit der Heckpartie des Autos nochmals in die Böschung. Das Fahrzeug kam allerdings wieder auf der Fahrbahn zum Stehen.

Warum der junge Mann dann wieder in die Richtung zurückfuhr, aus der er gekommen war, könne momentan nicht logisch beantwortet werden, so die Polizei. Durch den Heckaufprall wurde der Fahrersitz zum „Liegesitz“ verbogen. Trotz der nun mehr als widrigen Sitzposition und der Alkoholisierung habe der junge Mann auf der Strecke zwischen Inchenhofen und Pöttmes keine weiteren Unfälle oder Schäden verursacht. In Pöttmes blieb das Auto am Ende aufgrund der Schäden liegen. (bac)