2017-04-04 13:30:00.0

Polizeibericht Betrunkener randaliert in Klinik: 50000 Euro Schaden

47-jähriger Obdachloser schlägt bei Behandlung in Karlsfeld mehrfach gegen Röhren der Computertomografie. Schon vorher hatte er sich die Nase gebrochen.

Ein betrunkener Obdachloser hat in der Nacht auf Samstag an der Ostenstraße in Karlsfeld (Landkreis Dachau) randaliert. Wie die Polizei mitteilte, warf der Mann Flaschen an ein Garagentor. Dessen Eigentümer verständigte die Beamten. Der 47-jährige Randalierer hatte durch einen Sturz bereits mehrere Kopfplatzwunden und eine gebrochene Nase. Er wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Dort randalierte er weiter und versuchte, das Personal zu schlagen. Während der Untersuchung schlug er mehrfach gegen die Röhren der Computertomografie und beschädigte diese. Der Schaden beläuft sich auf circa 50000 Euro. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille im Blut des Mannes.

Da er sich nicht beruhigte, wurde der Obdachlose im Bezirkskrankenhaus Fürstenfeldbruck untergebracht. (kiem)