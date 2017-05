2017-05-15 20:30:00.0

Polizei Betrunkener schlägt Mann mit Faust ins Gesicht

Ein Streit unter Betrunkenen endet für den einen im Krankenhaus. Der andere flüchtet und wird später von Beamten der Polizei gefasst.

Bei der Fahnenweihe des Dasinger Burschenvereins gerieten am Sonntag gegen 1 Uhr früh zwei Männer in einen Streit. Beide waren laut Polizei mit 0,6 und 1,5 Promille angetrunken. Dabei schlug ein 20-jähriger Friedberger einem 26-Jährigen aus Aichach mit der Faust ins Gesicht. Er wurde stark blutend mit Verdacht auf Nasenbeinbruch in das Friedberger Krankenhaus eingeliefert. Der 20-Jährige flüchtete mit seiner Freundin, konnte aber an seiner Wohnung in Dasing von Beamten gestellt werden. Er gestand die Tat. (AN)