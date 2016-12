2016-12-30 16:54:00.0

Musik „Big 3“: Heimspiel für Aichachs musikalische Lokalmatadoren

The Sensational Skydrunk Heartbeat Orchestra, Adulescens und Paincake treten am 7. Januar im Aichacher Pfarrzentrum auf. Alle drei präsentieren neue Tonträger

The Sensational Skydrunk Heartbeat Orchestra steht bei "The Big 3" am 7. Januar in Aichach auf der Bühne.

„The Big 3“ kehrt zurück: Nach zwei Jahren Pause gibt es im Januar wieder ein Konzert mit drei Aichacher Bands. Am Samstag, 7.Januar, stehen im Aichacher Pfarrzentrum The Sensational Skydrunk Heartbeat Orchestra, Adulescens und Paincake auf der Bühne. Los geht’s um 20 Uhr. Der Kartenvorverkauf läuft.

Das erste „Big 3“ gab es 2013. Nach dem Motto „Join Forces“ („Die Kräfte bündeln“) haben sich damals Skydrunk, Adulescens und Instant Vibes zusammengetan und gut 500 Musikfans in die TSV-Halle gelockt.

2014 gab es eine Wiederholung. Jetzt gibt man sich erneut die Ehre. Nicht mehr dabei ist allerdings die Reggae- und Ska-Band Instant Vibes, die ihr Bandprojekt mittlerweile beendet hat. Skydrunk und Adulescens bekommen diesmal Verstärkung von Paincake, Finalteilnehmer beim Augsburger Wettbewerb „Band des Jahres 2016“ und Aichacher Senkrechtstarter.

Paincake Es waren ereignisreiche Monate für die Aichacher Band Paincake – 2015 gegründet. Der 24-jährige Sänger Michael (Michi) Edler, Kevin Conen, 22, und Aaron Gerekos, 18, haben Bühnen erobert, neue Songs geschrieben und ihre Abenteuer mit einer Kamera dokumentiert. Diese Erfahrungen hat das Trio in ihre im November erschienene EP „Four Seasons“ gepackt. Jeder der vier Songs steht dabei für eine Jahreszeit und vermittelt Atmosphären, die zwischen heiter und beschwingt bis hin zu nachdenklich wirken. Momentan sind die drei jungen Musiker gerade auf Tour durch ganz Bayern um „Four Seasons“ an den Mann zu spielen. Enden wird ihre Tour am Freitag, 30.Dezember, um 20.30 Uhr im Canada in Obermauerbach, um pünktlich zum „The Big 3“ wieder am Start zu sein. Postpunk und eine poppige Ballade sind da zu hören.

Adulescens Auch Adulescens hat einen Tonträger im Gepäck: ihr erstes Album „Ataxia“. Johannes Wallner, Florian Strandl, Maximilian Wörle, Maximilian Wallner und Michael Schlickenrieder haben drei Jahre an dem Album gearbeitet. Ende Oktober ist es erschienen. Bereits seit 2009 besteht die Band in dieser Konstellation. Seitdem hat sie sich nicht nur in der Region einen Ruf als gute Liveband erarbeitet. Ihre Verbindung von Pop, Post-Rock und Experimentellem zieht ein vielfältiges Publikum an. Nach der Veröffentlichung einer EP im Jahr 2012 folgten zahlreiche Konzerte, unter anderem als Support für Efterklang und Mew und auf Festivals wie dem Modular in Augsburg, dem Nürnberg-Pop-Festival und dem Puls-Festival. Für das Album „Ataxia“ arbeiteten Adulescens mit dem international vernetzten ListenCollective (Label & Verlag) und Grand Hotel van Cleef (Booking) zusammen. Der Jugendsender des Bayerischen Rundfunks PULS machte die Band schon mehrmals zur „Bayerischen Band der Woche“ und lässt sie am 5. Januar zusammen mit Bands wie Kytes, Die Nerven oder Fiva auf dem Puls-Club-Festival in Traunstein spielen. Die Band selbst arbeitet ständig an der Weiterentwicklung ihres Sounds.

The Sensational Skydrunk Heartbeat Orchestra Auch die Skydrunks sind wieder in Aichach zu hören: kurz bevor am 13. Januar ihr neues Album „King & Queen“ herauskommt. Die Skydrunks versprechen „Melodien, so klar wie ein Bergbach und Songstrukturen, gewachsen wie ein alter Apfelbaum. Bairisch, modern, verkopft, intuitiv, tanzbar, skydrunk“. Mit ihrem Mix aus Reggae, Ska, Disco, Polka, Rock und Punk steht die Band seit 2005 auf der Bühne. Das allererste Mal war beim Faschingskonzert „Move it“. 2006 erschien die erste EP, 2009 das erste Album „Grown“. Drei weitere EPS und das zweite Album „Hinterland“ (2011) folgten. 2015 feierte sie in Blumenthal ihr zehntes Bühnenjubiläum.

Die Besetzung der Band hat sich in dieser Zeit öfter mal geändert. Von den Gründungsmitgliedern sind noch Josef („Josh“) Stadlmaier (Gesang) und Andreas Hager (Akkordeon) dabei. Mit ihnen stehen Thomas Gottschalk (Gitarre), Friedrich Oehlerking (E-Bass), Martin Schlämmer (Posaune), Johannes Hösle (Saxofon), Leonardo Calabró (Trompete) und Michael Kreitmair (Schlagzeug) auf der Bühne.

Nach vielen Konzerten hat die Band seit Anfang 2014 am Album „King & Queen“ gearbeitet.

Tickets Karten gibt es im Vorverkauf beim Boandlbräu, beim Hinterhofbräu, im Barbetrieb und im Canada sowie im Internet unter www.brombeershop.de