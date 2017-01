2017-01-29 07:43:00.0

Winterversammlung Bis September sollen Zuckerlager leer sein

Der Verband Bayerischer Zuckerrüben-Anbauer blickt in Inchenhofen optimistisch in die Zukunft. Von Martin Golling

Die Preise für Milch, Getreide und weiterer Produkte aus heimischer Landwirtschaft kannten lange Zeit nur einen Trend: abwärts. Dem gegenüber sieht es beim Preis für Zuckerrüben geradezu paradiesisch aus. Nach sechs Jahren ist die Zeit des Angebotsüberschusses bei Zucker zu Ende. Das euphorisiert.

Der stellvertretende Vorsitzende des Verbands bayerischer Zuckerrübenanbauer, Max Ampferl, sagte bei der Winterversammlung in Inchenhofen: „Entgegen der sonstigen Praxis wurden die neuen Zuckerrübenlieferverträge für 2017 bereits im Juni 2016 geschlossen“. Ein Indiz dafür, dass die Bauern auf die Rübe setzen. Damit war frühzeitig klar, dass sich die Anbaufläche für Zuckerrüben in Südbayern 2017 um 20 Prozent auf über 40000 Hektar erhöhen wird.

Der Rübenpreis leitet sich vom Zuckerverkaufserlös ab. Ampferl zeigte sich erfreut darüber, dass trotz Auslaufen des Quotensystems nahezu alle bisherigen Rübenbauern Verträge unterzeichnet hätten. „Sie wollen ihre Vertragsmengen durchschnittlich sogar um 35 Prozent steigern“, berichtete er. Südzucker strebt für 2017 eine Kampagnendauer von 120 Tagen an. Dies bewirke eine bessere Auslastung der Anlagen, folgerte Georg Vierling, der im Vogelbräu-Saal für den Geschäftsbereich Zucker und Rüben beim weltweit größten Zuckerhersteller sprach. Am 30. September 2017 endet die Quotenregelung. Vierling verwies auf die derzeitige Verknappung von Zucker auf dem Weltmarkt und prognostizierte: „Bis zum Ende der Quotenregelung wird es zum kompletten Abschmelzen der Lagerbestände an Zucker kommen.“ Max Ampferl hatte zuvor schon analysiert, wie es zu dieser Verknappung kommen konnte: Das Wetterphänomen „El Nino“ habe die (Rohr-)Zuckerproduktion in den heißen Regionen ausgebremst. Die Folge, so Ampferl: „Derzeit liegt die weltweite Zuckerproduktion neun Prozent unter dem jährlich wachsenden Bedarf.“ Südzucker und die Rübenbauern würden nun den Blick auf die Zeit nach der Quotenregelung, ab 30. September, richten, sagte Ampferl und wagte eine Prognose: „Dieser Anpassungsprozess wird uns in den nächsten Jahren beschäftigen. Erst mit dem Ablauf des ersten Jahres ohne Quote lassen sich die Konsequenzen absehen.“

Stephan Steinberger ist Geschäftsführer beim Ring südbayerischer Zuckerrübenanbauern. Er riet den Landwirten auf die „Ernährung des Bodens“ zu achten und empfahl ihnen dazu auf die EUF-Methode zur Bodenanalyse zurückzugreifen. Auch sollten Anbauer die Unterschiede auf ihren Rübenfeldern gezielt durch Bodenproben analysieren lassen und mit entsprechend differenzierten Dünge-Gaben reagieren. Bezüglich des Humusschwunds prognostizierte Steinberger: „Ich gehe davon aus, dass wir in zehn Jahren mehr Humus im Boden haben als momentan.“

Von der Euphorie bei den Kollegen lässt sich Landwirt Christoph Reiner aus Petersdorf nicht anstecken. Im Gegenteil. Er hat seinen Vertrag mit Südzucker nicht verlängert. Vielschichtig seien die Gründe, sagt er erst ausweichend, um dann doch seine Einschätzung wiederzugeben: „Wir können auf unseren hochpreisigen Böden und mit unseren teuren Sozialstrukturen doch langfristig nicht mit den Produzenten aus Billigländern mithalten. Zucker ist ein austauschbares Weltmarktprodukt geworden.“ Außerdem sei lediglich der stete Gewinn der Zuckerfabriken gesichert, der für die Landwirte bleibe fraglich. „Und grundsätzlich: Zucker ist kein gesundes Lebensmittel“, schließt der Vater von sieben Kindern und künftiger Bioland-Bauer sein Statement.

Ganz anders sieht dies sein Kollege Walter Dirr aus Langweid, der hoch konzentriert die Reden bei der Zuckerrübenversammlung in Inchenhofen verfolgt. Zum ersten Mal wird Dirr heuer zehn Hektar Zuckerrüben anbauen: „Ich habe mich grundlegend informiert und weiß, worüber hier geredet wird.“