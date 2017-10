2017-10-23 13:04:00.0

Konzert Blechbixn servieren im Canada freche Texte zu fetzigem Beat

Das Quartett aus Niederbayern bläst im Aichacher Stadtteil Obermauerbach nicht nur Männern kräftig den Marsch. Zuvor heizt die Thierhauptener Muntermonika ein Von Gerlinde Drexler

Die Männer bekamen ordentlich ihr Fett weg. Die Blechbixn spielten bei ihrem Auftritt im Canada in Obermauerbach (Stadt Aichach) nicht nur einen fetzigen Beat. Sie hatten auch freche Texte mitgebracht. Nachdem Muntermonika als Vorband dem Publikum im ausverkauften Ballroom schon kräftig eingeheizt hatte, setzten die Blechbixn noch eins drauf.

„Zwei Gitarre spielende Bayern mit großer Leidenschaft für Musik “ – So beschreiben sich Ju Schuster und Mo Ludl aus Thierhaupten (Kreis Augsburg) selbst. Seit Ende 2012 gibt es die Band Muntermonika, die mit Nici Uhl am Kontrabass „a guads Stück Humor, a bissl Tanz“ und die eine oder andere bayerische Lebensphilosophie musikalisch verpackt den Zuhörern servierte.

Sei es ein Lied darüber, was man mit dem Lieblingskleidungsstück, der Hose, so alles erleben kann oder „Drah di um“, ein Lied über das Tanzen. Übrigens ist das auch das einzige offizielle Musikvideo des Duos, das sie bisher auf ihre Internetseite hochgeladen haben. Mit einer gehörigen Portion guter Laune sangen die beiden über die „wichtigen Dinge des Lebens“. Bei den Zuhörern kam der halbstündige Auftritt so gut an, dass die sich sogar eine Zugabe wünschten. Die hatten die Muntermonika leider nicht dabei.

Bayerische Blasmusik ist keine reine Männersache. Das machten anschließend Karin Obermaier (Trompete und Songwriterin) Judith Kutscher (Akkordeon), Christine Westermair (Trompete) und Hilde Briller (Posaune) mit ihrem Auftritt klar. Mitreißend, wild und gefühlvoll waren die vier auf der Bühne. Hatten immer einen frechen Spruch auf den Lippen und eindeutig Spaß am Musikmachen.

Zuerst aber gab es von den vier Frauen aus der Region Landshut einen „Glückwunsch für den Wohnort Obermauerbach“, der so idyllisch gelegen sei. Auch wenn die Blechbixn nach der Abfahrt von der Autobahn eigentlich das Gefühl gehabt hatten, auf Feldwegen unterwegs ins Nirgendwo zu sein.

Und dann folgte gleich eine klare Ansage ans Publikum: „Wir strampeln uns hier oben ab und erwarten Interaktion.“ Bei der Blechbixn-eigenen Interpretation der Bayernhymne waren die Zuhörer gleich das erste Mal gefordert.

Mitklatschen war angesagt. „Aus.Äpfe.Amen“ heißt das aktuelle Programm der vier Freundinnen, in dem sie ihre ganz eigene Vorstellung von moderner Volksmusik vorstellen: ein Mix aus alt und neu, traditionell und frech – und immer in Mundart. Sie machen Musik mit Themen, die sie interessieren und sind „mit einem gewissen Erziehungsauftrag“ in Sachen Männer unterwegs.

Da wird das Tanzverhalten der Männer unter die Lupe genommen („A Aff tanzt vui besser ois wia du“) und dem Internet-Dating eine Absage erteilt („Bye bye Parship“). Und mit „Des hob i fei dick“ wird den Männern nicht nur verbal, sondern auch mit den Blechinstrumenten der Marsch geblasen.

Aber die Blechbixn sind keine Feministinnen, die nur auf die Männerwelt losgehen. Auch ihr eigenes Geschlecht nehmen sie aufs Korn. Zum Beispiel, dass es für Frauen beim Thema Schuhe kein Halten mehr gibt („High Heels“). Bierernst sind die Texte der Blechbixn sowieso nicht gemeint. Sie wollen eher leicht kabarettistisch daherkommen. Wie bei ihrem Ausflug in die Schlagerwelt, wo das Publikum drei Minuten lang „lächelnd und voller Freude“ im Takt mitklatschen soll.