2017-01-19 14:56:00.0

Polizeibericht Blechschaden nach Zusammenstoß

48-jährige Autofahrerin missachtet Vorfahrt in Sand. Der Unfall geht glimpflich ab

Ein Schaden von rund 4000 Euro ist bei einem Unfall am Dienstag in Sand entstanden. Laut Polizei wollte eine 48-jährige Frau gegen 12.30 Uhr mit ihrem Auto vom Waldweg in die bevorrechtige Kreisstraße einfahren. Dabei übersah sie das von rechts kommende Fahrzeug eines 63-Jährigen und stieß mit ihm im Kreuzungsbereich zusammen. Verletzt wurde niemand. (AN)