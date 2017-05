2017-05-20 16:01:00.0

Polizei Brand: Kripo schließt Ermittlung ab

Jetzt steht Fest: Das Feuer vom 29. Mai in der Deuringerstraße in Aichach hatte eine technische Ursache

Aichach Die genaue Ursache wird nicht mehr herauszufinden sein. Fest steht aber: Das Feuer, das am 29. April in Aichach zwei Häuser stark beschädigt hat, ist weder auf Vorsatz, noch auf Fahrlässigkeit zurückzuführen. Zu diesem Ergebnis kam die Polizei. Das erklärte gestern der Augsburger Präsidiumssprecher Siegfried Hartmann auf Anfrage unserer Zeitung.

Das Feuer war an jenem Samstag gegen 17.30 Uhr in der Deuringerstraße in einem Holzschuppen ausgebrochen, der an eine Mehrfachgarage angebaut war. Die Garagen verbinden zwei Wohnhäuser, auf die die Flammen rasch übergriffen. Menschen wurden nicht verletzt, den Schaden schätzte die Polizei aber auf knapp 400000 Euro.

Die Kriminalpolizei Augsburg nahm noch am selben Tag die Ermittlungen auf. Schon eine Woche später gingen die Beamten von einer technischen Ursache aus. Inzwischen steht das laut Hartmann fest: „Es gab keine Fremdbeteiligung.“ Es sei „am ehesten ein technischer Defekt“ gewesen. Damit sei der Fall für die Polizei erledigt. (jca)