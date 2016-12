2016-12-23 18:55:00.0

Kühbach-Unterbernbach Brand bei Firma Pfeifer in Unterbernbach: 20000 Euro Schaden

Bei der Firma Pfiefer im Kühbacher Ortsteil Unterbernbach hat es gebrannt. Gleich fünf Feuerwehren mussten ausrücken.

Fünf Feuerwehren sind am Donnerstagmittag zu einem Brand bei der Firma Pfeifer im Kühbacher Ortsteil Unterbernbach ausgerückt. Wie Erich Weberstetter, Leiter der Polizei Aichach, am Freitag auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte, war um kurz vor 12 Uhr der Motor der Absauganlage der Palettenproduktion in Brand geraten. Weil das Gebläse weiterlief, breitete sich das Feuer in die Absaugkanäle aus. Nach dem Abschalten kam es laut Weberstetter zu einer Art Verpuffung. Die Freiwillige Feuerwehr Aichach war mit ihrer Drehleiter vor Ort, außerdem die Werksfeuerwehr sowie die Feuerwehren aus Kühbach, Unterbernbach, Inchenhofen und Hörzhausen (Schrobenhausen). Die Aichacher Feuerwehr berichtet auf ihrer Internetseite von aufwendigen Löscharbeiten, da sich zahlreiche Glutnester in der Absauganlage und in der Verrohrung befanden. Teile der Anlage seien mit Schaum geflutet worden. Nach rund drei Stunden war der Einsatz beendet. Verletzt wurde niemand. Laut Polizei entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro. (nsi)