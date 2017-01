2017-01-10 17:00:00.0

Musik Bravouröse Schöpfungsmesse zum Abschied von Seitz-Götz

Fast 20 Jahre lang dirigiert Franz Seitz-Götz die Chorgemeinschaft Klingen-Mauerbach – nun zum letzten Mal. Auf den Dirigenten wartet eine neue Herausforderung. Von Erich Echter

Zum letzten Mal schwang Franz Seitz-Götz bei der Chorgemeinschaft Klingen-Mauerbach am Sonntag den Dirigentenstab in der Obermauerbacher Kirche. Nach 20 Jahren verabschiedete sich der engagierte Dirigent von seinem Chor. Eine neue Herausforderung führt ihn nach Hohenwart (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) in die Pfarrei St. Georg, wo er mit zehn Orten, die zur dortigen Pfarreiengemeinschaft gehören, zusammen arbeiten wird. Zum Abschluss gab es für die Kirchgänger ein musikalisches Schmankerl. Verstärkt durch den Derchinger Kirchenchor, brachte die Chorgemeinschaft Klingen-Mauerbach die Schöpfungsmesse von Luigi Gatti zur Aufführung.

Luigi Gatti hatte die wichtigsten Teile des großen Oratoriums „Die Schöpfung“ zu einer lateinischen Messe umgearbeitet. Luigi Gatti, geboren 1740 in Lazise am Gardasee, in Mantua zum Musiker ausgebildet und zum Priester geweiht, wurde 1783 Hofkapellmeister des Fürstbischofs Hieronymus Colloredo von Salzburg und starb dort 1817. Er hinterließ ein großes Werk von Kammermusik, Opern, Sinfonien und Messen.

„Wir haben heute einen besonderen Gottesdienst erlebt“

Eine bravouröse Leistung zeigten in der Obermauerbacher Kirche die beiden Chöre, das Streichorchester Gayer aus Augsburg, die Sopranistin Katharina Hofmann aus Augsburg, Tenor Oliver Scherer vom Stadttheater und Bass Peter Mika, ebenfalls aus der Fuggerstadt. Bei der Aufführung der Schöpfungsmesse am Sonntag spürte man die Hand von Franz Seitz-Götz, der das Werk von Luigi Gatti mit seiner Chorgemeinschaft bereits 2005 in Rom in der Lateran-Basilika und der Santa Maria Maggiore aufgeführt hat. Weitere Aufführungen gab es in Inchenhofen, Dillingen und in der Wieskirche.

Nach dem Gottesdienst würdigte Pfarrer Michael Schönberger die Leistung der Chöre und die Arbeit von Franz Seitz Götz. „Wir haben heute einen besonderen Gottesdienst erlebt. Den Weggang von Franz Seitz-Götz betrachten wir mit einem weinenden und lachenden Auge“, sagte der Geistliche. Zum lachenden Auge gehöre die Zusammenführung der beiden Chöre Klingen und Mauerbach und zum weinenden Auge, dass er weg geht. „Es war nicht immer einfach, so manches unter einen Hut zu bringen“, sagte der Pfarrer und dankte „für die Freundschaft und Mitarbeit“. Mit einem kräftigen Applaus zum Schluss des Gottesdienstes unterstrichen die Mauerbacher die Wertschätzung für Franz Seitz-Götz.

Dirigent geht mit schwerem Herzen

Anschließend verabschiedeten die beiden Chöre im Mauerbacher Sportheim ihren langjährigen Chorleiter und Dirigenten. Rosmarie Breitsameter würdigte im Namen der Chöre die Zusammenarbeit. „Der Chor ist traurig, aber wir haben den Weggang verstanden“, sagte Breitsameter. Sie betonte, man habe vom scheidenden Dirigenten viel Schwieriges gelernt. Anton Kraus von der Chorgemeinschaft sagte zu Seitz-Götz: „Es ist eine Sternstunde, dass du da warst.“

Nicole Pauli dankte für die Kirchenverwaltung. „In den 20 Jahren, in dieser Zeit sind wir verwöhnt worden und Klingen und Mauerbach sind zu einem homogenen Klangkörper zusammen geführt worden.“

Der Scheidende selbst sagte: „Ich gehe mit schwerem Herzen weg. Es ist hier ja was Tolles entstanden.“ Mit der Chorgemeinschaft habe es nie Probleme gegeben. „Ich wechsle, weil ich eine neue Herausforderung suchte.“ In Hohenwart wartet Aufbauarbeit auf ihn, denn es gehören zehn Orte zur Pfarreiengemeinschaft. „Ich freue mich über meine neue Aufgabe“, sagte Franz Seitz-Götz. Geplant ist bereits ein Konzert an seinem neuen Wirkungsort.

Zum Schluss der Feierstunde überreicht Pfarrer Michael Schönberger im Namen des Amtes für Kirchenmusik der Diözese Augsburg Franz Seitz-Götz eine Dankesurkunde.