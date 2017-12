2017-12-04 09:05:00.0

Auszeichnung Brillanten für Brigitte Laske

Die Vorsitzende des BLSV-Kreises erhält für ihre langjährige Verdienste die zweithöchste Auszeichnung, die der Bayerische Landessportverband zu vergeben hat. Von Johann Eibl

Brigitte Laske, die Kreisvorsitzende des Bayerischen Landessportverbandes (BLSV), ist mit der Ehrennadel in Gold mit Brillanten und Urkunde ausgezeichnet worden. Damit hat sie die vorletzte Stufe der Ehrungen erreicht. Träger können höchstens 100 lebende Persönlichkeiten sein, die sich über den üblichen Rahmen hinaus Verdienste um den Sport erworben haben.

Der Bezirksvorsitzende Bernd Kränzle war zum Jahresabschluss des BLSV-Kreises nach Aichach ins Re(h)staurant gekommen. Klaus Laske, Brigitte Laskes Ehemann und Vorsitzender des TSV Aichach, hatte vorab mitgeteilt: „So eine Ehrung darf nur der Präsident oder ein Mitglied des Präsidiums vornehmen.“ Als Kränzle seiner Kollegin dankte, standen die 30 Besucher demonstrativ auf und klatschten Beifall für Brigitte Laske.

ANZEIGE

Landrat Klaus Metzger sagte: „Ich bin begeistert, dass die große Dame des Wittelsbacher Lands heute besonders geehrt wird.“ Metzger hatte vorübergehend eine Versammlung der Feuerwehren in Inchenhofen verlassen, um bei der Ehrung in Aichach dabei zu sein. Die Verdienste von Brigitte Laske beträfen nicht allein den Sport, sagte er. Danach ermahnte er die Geehrte mit Nachdruck: „Schau auf deine Gesundheit!“ Bernd Kränzle war aus Schwabach angereist. Er ging näher auf die Leistungen von Brigitte Laske ein: „Das ist der einzige Kreis in Bayern, wo der Sport in führender Position im Kreistag dabei sein darf. Das Ehrenamtsblatt ist deine Erfindung.“ Kränzle hob das Können, die Leidenschaft und die Signale zum Nachdenken von Laske hervor. Zudem sei ihr Bemühen, Geschäftsräume in die Sportförderrichtlinien aufzunehmen, auf Anhieb erfolgreich gewesen. Dann betonte der Augsburger: „Menschlich möchte ich keine Stunde missen in der Zusammenarbeit.“

Brigitte Laske bedankte sich und sagte: „Ich habe mit zehn Jahren angefangen. Ich kann nicht aufhören, ich mach’s gerne.“ Das gelte auch für die Zukunft. Ihre Arbeit als Verbandsfunktionärin skizzierte sie so: „Wir koordinieren, empfehlen, beraten, fördern Entwicklungen, von denen wir meinen, dass sie richtig sind.“ Sie riet zu heiterer Gelassenheit, wenn es mal nicht nach Wunsch laufe, und versicherte: „Die Arbeit wird uns nicht ausgehen.“

Sportlich geprägt war auch der besinnliche Teil der Veranstaltung. Brigitte Laske las Geschichten zur Weihnachtszeit vor. Zusammen mit Erna Huber intonierte Sportabzeichenreferent Hans Gamperl dazu passende Lieder. Neben Brigitte Laske wurden bei der Jahresabschlussfeier zahlreiche weitere Personen geehrt.