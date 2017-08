2017-08-19 15:27:00.0

Meitingen/Thierhaupten Brücken über den Lech sind monatelang gesperrt

Das Straßenbauamt kündigt umfangreiche Arbeiten zwischen Meitingen und Thierhaupten an. Start soll im nächsten Frühjahr sein. Radler kommen ungeschoren davon.

Schlechte Nachrichten für Pendler zwischen Meitingen und Thierhaupten: Wegen Sanierungsarbeiten werden die Brücken über Lech, Lechflutkanal und Lechkanal für mehrere Monate gesperrt. Das hat das Staatliche Bauamt in Augsburg mitgeteilt. Die Arbeiten sollen im kommenden Frühjahr beginnen und sich bis in den Spätherbst hinein ziehen.

Über die Brücken fahren am Tag rund 10000 Fahrzeuge. Sie werden voraussichtlich über Rain beziehungsweise Langweid umgeleitet. Dort befinden sich die nächstgelegenen Übergänge über den Fluss.

Erst im Mai dieses Jahres waren zwischen Meitingen und Thierhaupten drei Fahrradbrücken über den Lech eröffnet worden. Die überspannen Lech, Lechkanal und den Lechflutgraben mit Längen von 108 Meter (Fluss), 56 Meter (Kanal) und 35 Meter (Flutkanal). Die Radwegbrücken verlaufen einige Meter neben den Straßenbrücken und haben 2,9 Millionen Euro gekostet. Diese Fahrradbrücken bleiben auch während der Sanierung der Straßenbrücken befahrbar, sodass auf Radler keine Umwege zukommen.

Umfangreiche Schäden an den Brücken

Doch zurück zu den Straßenbrücken: Alle drei Brückenbauwerke zeigen laut Bauamt umfangreiche Schäden, die dringend instand gesetzt werden müssen, um die Verkehrssicherheit zu gewähren. Beispielsweise sind die Geländer der Bauwerke auf großen Längen stark verrostet und weisen als Absturzsicherung einen viel zu geringen Stahlquerschnitt auf. Der Beton auf den Gehwegen platzt ab und zerfällt in vielen Bereichen. Außerdem sind nahezu alle Fugen und Einbauten offen, und es dringt immer mehr Wasser in die Bauwerke ein. Stellenweise bricht bereits die Fahrbahn auf. Auch die Brückenlager sind bereits massiv geschädigt. Mit kleineren Reparaturarbeiten, wie sie in den vergangenen Jahren immer wieder durchgeführt wurden, sei da nichts mehr zu machen, heißt es in einer Erklärung des Bauamtes. Die Lechbrücke und Lechflutbrücke mit Baujahr 1965 seien beide vor mehr 35 Jahren das letzte Mal umfangreich instand gesetzt worden.

Die Bauarbeiten sollen möglichst frühzeitig im März/April kommenden Jahres beginnen und dauern voraussichtlich bis zum Spätherbst 2018. Im Rahmen der Instandsetzung werden alle Bauteile auf dem Überbau der Brücken, wie zum Beispiel Kappen mit Geländer, sämtliche Asphaltschichten und Abdichtungen, entfernt. Außerdem werden alle Einbauten wie beispielsweise Dehnfugen am Ende der Brücken erneuert. Eine Vollsperrung im gesamten Bauzeitraum ist laut Bauamt unumgänglich.

Es ist angedacht, den Verkehr über die nächstgelegenen Lechübergänge in Rain und Langweid umzuleiten. Das Instandsetzungs- und Umleitungskonzept muss aber erst vollständig ausgearbeitet und mit den Gemeinden, den Verkehrsbehörden, der Polizei und den Vertretern des Öffentlichen Personennahverkehrs abgestimmt werden. Die Übergänge über den Lech sind auch für viele Pendler aus dem Nachbarlandkreis Aichach-Friedberg wichtig, weil sie so die Bahnlinie zwischen Augsburg und Donauwörth erreichen.

Zuletzt war vor zwei Jahren die Lechbrücke bei Langweid gesperrt und saniert worden. Nach drei Monaten Bauzeit wurde damals der Verkehr zwischen Rehling und Langweid wieder freigegeben. Schwerlastverkehr und Salz hatten dem Beton des Bauwerks so zugesetzt, dass es für mehr als eine halbe Million Euro saniert werden musste. (AN, cf)