2017-05-05 15:19:00.0

Affing-Bergen Bub ist nach Angriff mit Taschenmesser nicht mehr an der Schule

13-Jähriger hat mit Taschenmesser einen Mitschüler verletzt. Die Entscheidung trifft ein Disziplinarausschuss

Der 13-jährige Bub, der Anfang April an der Realschule Bergen einen Mitschüler mit einem Taschenmesser verletzt hat, ist nicht mehr an der Schule. Das berichtet Direktorin Sigrid Kehlbach auf Nachfrage unserer Zeitung.

Der Vorfall hat Anfang April Aufsehen erregt: Kurz vor den Osterferien hat an der Realschule Affing im Laufe einer Rangelei von etwa fünf Schülern in der Aula ein 13-Jähriger ein Taschenmesser gezogen und einem Gleichaltrigen eine Stichwunde in den Oberschenkel zugefügt (wir berichteten). Der Verletzte wurde vom Notarzt in die Kinderklinik Augsburg gebracht, wo er eine Nacht verbrachte.

Gerüchten in den sozialen Netzwerken vorbeugen

Der Täter bekam nach dem Vorfall Hausverbot. Wie Kehlbach damals berichtete, sollte ein Disziplinarausschuss, dem sieben Lehrer und die Schulleitung angehören, entscheiden, ob er an die Schule zurückkehren darf. Dieser Ausschuss hat mittlerweile getagt. Sigrid Kehlbach berichtet nun auf Nachfrage: „Der Schüler ist nicht mehr an der Schule.“ Er habe die Schule seit dem Vorfall auch nicht mehr betreten.

Dem Schüler, der damals verletzt wurde, geht es nach Aussage der Schulleiterin gut. „Er hat das gut verkraftet.“ Direkt nach dem Vorfall und erneut nach den Osterferien seien mit ihm und mit der Klasse Gespräche geführt worden, um die Ereignisse aufzuklären und um Gerüchten vorzubeugen, die durch soziale Netzwerke geisterten, sagt Kehlbach. Dazu sei auch ein Elternbrief herausgegeben worden. Der Vorfall sei an der Schule aufgearbeitet worden.

Für die Schüler, die das möchten, gebe es nach wie vor Gesprächsangebote, zum Beispiel mit einem Schulpsychologen, der bei Bedarf an die Schule komme, oder auch mit Lehrern, betont Sigrid Kehlbach. „Die Schüler werden nicht alleine gelassen.“ (bac, nsi)