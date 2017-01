2017-01-02 14:27:00.0

Aichach/-Ecknach Bürgermedaille in Silber für Hans Burgmair

Für seinen Einsatz in der Pfarrei und bei der Feuerwehr wird Hans Burgmair aus Ecknach mit der Bürgermedaille in Silber der Stadt ausgezeichnet.

Aichach/-Ecknach Der Neujahrsempfang der Stadt Aichach bildet stets einen guten Rahmen, um verdiente Persönlichkeiten aus dem Stadtgebiet zu ehren. Am Sonntag war Hans Burgmair aus dem Aichacher Stadtteil Ecknach an der Reihe. Er erhielt eine Medaille und eine Urkunde für sein jahrzehntelanges Engagement in der Pfarrei St. Peter und Paul sowie in der Freiwilligen Feuerwehr dieses Ortes.

Bürgermeister Klaus Habermann begründete den Beschluss des Stadtrats zur Verleihung der Bürgermedaille in Silber. Demnach ist Burgmair seit 1978 im Pfarrgemeinderat aktiv und seit 1982 in der Kirchenverwaltung. Habermann weiter: „Ab 1. Januar 1995 übernahm er die ehrenamtliche Verwaltung des Kindergartens Sankt Peter und Paul in Ecknach. Er koordinierte und begleitete federführend die komplette Sanierung der Einrichtung samt Anbau einer neuen Kinderkrippe. Er ist als Kümmerer von Kindergarten und Kirche immer zur Stelle, wenn Hilfe oder kleinere Reparaturen anstehen.“

Noch länger engagiert sich Hans Burgmair in der Ecknacher Feuerwehr. Zu den Aktiven zählte er dort von 1966 bis 2011. In diesem langen Zeitraum erwarb er sieben Leistungsabzeichen. Wie Habermann berichtete, erhielt Burgmair das silberne und später das goldene Ehrenkreuz, das für langen aktiven Dienst verliehen wird. Außerdem wurde ihm das silberne Ehrenkreuz des Kreisfeuerwehrverbands zuerkannt. Burgmair war zudem von 1981 bis 1987 stellvertretender Kommandant, im Anschluss Gruppenführer und bis heute Vorsitzender. Zudem hatte er großen Anteil an der Aufstockung des Feuerwehrhauses in Ecknach. (jeb)