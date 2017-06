2017-06-12 13:57:00.0

Rehling Bürgermeister Alfred Rappel feiert seinen 60. Geburtstag

Eigentlich wollte Alfred Rappel seinen runden Geburtstag am Sonntag in kleiner Runde begehen. Doch daraus wurde nichts. Von Josef Abt

Seinen 60. Geburtstag feierte gestern Rehlings Bürgermeister Alfred Rappel mit seiner Familie und Vereinsvertretern, die bei herrlichem Sommerwetter zum Weißwurstfrühstück erschienen waren. Dazu klang die Musik der Rehlinger Blaskapelle durch die Siedlung an der Kapellenstraße. So wurden auch Anwohner auf die Feier aufmerksam, einige Nachbarn kamen spontan zum Gratulieren vorbei.

Eigentlich hatte Rappel nur mit der Familie feiern wollen. Doch sowohl die stellvertretende Bürgermeisterin Inge Gulden wie auch die Vertreter der Ortsvereine sahen es als ihre Pflicht an, dem Chef von über 2500 Rehlingern zum runden Geburtstag persönlich zu gratulieren. Rappel freute sich dann doch, wie er später zugab, in etwas größerem Kreis auf seinen Sechzigsten anzustoßen.

Der gelernte Diplom-Verwaltungswirt stammt aus Wallerdorf (Rain am Lech). Nach seiner Ausbildung und der Beamtenfachschule sammelte er zuerst im Landratsamt in Augsburg und später vier Jahre bei der Regierung von Schwaben Berufserfahrung.

1981 zog er nach Rehling

Nachdem er einen Bauplatz in Rehling erworben hatte, zog Rappel 1981 in die Lechraingemeinde, wo er sich mit seiner Ehefrau Gabi sehr wohl fühlt. Die beiden Töchter sind erwachsen; eine wohnt in München, die jüngere der beiden wohnt ebenfalls in Rehling.

„Kontinuität mit neuen persönlichen Akzenten“ – mit dieser Devise war Rappel vor 15 Jahren im Wahlkampf als Bürgermeisternachfolger von Johannes Haider angetreten. Inzwischen mag er selbst kaum glauben, wie schnell die Zeit verging.

Viele Projekte und Baumaßnahmen wurden in seiner Amtszeit angegangen. Die beiden bislang größten landen tagtäglich in irgendeiner Form auf seinem Schreibtisch: der Neubau der Kläranlage und die Planungen für den neuen Kindergarten. Beide Maßnahmen zusammen kosten rund neun Millionen Euro – für eine Gemeinde wie Rehling eine gewaltige Investition.

Aktuell ist Halbzeit in der laufenden Legislaturperiode. Bis zu den Kommunalwahlen in drei Jahren wartet noch viel Arbeit auf den Rehlinger Bürgermeister. Ob er dann den Bürgermeisterstuhl gegen das Pensionärdasein tauscht, darüber will er später entscheiden.

Auch Nachbarn gratulieren

Zu den Gratulanten gehörten gestern auch die Nachbarn, darunter Willi Bauer, der mit seinem Tenorhorn eine musikalische Überraschung parat hatte. Alfred Rappel ist, außer in der Landjugend und beim Frauenbund, in allen Ortsvereinen Mitglied. Und das sind nicht wenige. Die meisten der Vereinsvertreter überbrachten persönlich ihre Glückwünsche, so Anton Huber vom Schützenverein, Jochen Kistler von der Soldatenkameradschaft, Ursel Higl vom Obst- und Gartenbauverein, Wolfgang Haberl von der CSU, Ignaz Strobl von den Bürgern für Rehling, Birgitta Haberl, Zweite Vorsitzende der freiwilligen Feuerwehr, mit den Kommandanten Stefan Limmer und Dominik Rauscher sowie Andreas Kober vom Musikverein Rehling mit einer Gruppe Musikanten, die das Geburtstagskind mit schmissigen Liedern überraschten.

Von der Chorgemeinschaft hatte es am Dienstag nach der Probe eine abendliche Serenade für den Jubilar gegeben. Inge Gulden überbrachte außerdem die Glückwünsche der Mitglieder des Rehlinger Gemeinderats. Mit Johann Settele war auch ein Bürgermeisterkollege gekommen.