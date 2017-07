2017-07-27 08:58:00.0

Pöttmes Bürgermeister Schindele stellt sich nach Unfall vor die Feuerwehr

Das bei einem Unfall beschädigte Fahrzeug der Pöttmeser Feuerwehr fällt aus. Damit fehlt ihr ein größerer Wassertank. Doch es gibt bereits eine Lösung. von Nicole Simüller und Claudia Bammer

Nachdem das Tanklöschfahrzeug (TLF) der Freiwilligen Feuerwehr Pöttmes bei einem Unfall am Samstag schwer beschädigt worden war (wir berichteten), hat Bürgermeister Franz Schindele den Aktiven demonstrativ den Rücken gestärkt. In der Sitzung des Marktgemeinderats am Dienstagabend sagte er: „Ich stehe voll und ganz zu unseren aktiven Feuerwehrleuten. Jegliche Kritik an dem Unfall verbietet sich.“ Es sei nicht fair, wenn hier Kritik geübt werde. „Unsere Feuerwehr ist gut, wir haben gute Leute“, so Schindele weiter. Er hoffe, dass die Wehr den Vorfall „schnellstmöglich abhaken“ könne. Die Gemeinderäte reagierten mit zustimmendem Applaus. Eine Diskussion dazu gab es nicht.

Wie berichtet, war das Fahrzeug auf dem Weg zu einem vermeintlichen Brand umgekippt. Der Fahrer wollte von der Schrobenhausener Straße nach rechts in die Von-Gumppenberg-Straße einbiegen. Dabei geriet das Fahrzeug ins Schleudern, prallte gegen einen Stromverteiler und kippte um. Es blieb auf der rechten Seite liegen. Von sechs Einsatzkräften wurden drei leicht verletzt. Einer musste stationär, einer ambulant im Krankenhaus versorgt werden. Alle sind Schindele zufolge wieder zu Hause. An dem TLF entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 25000 Euro. Die Marktgemeinde ist dafür laut Schindele „bestens versichert“. Auf Nachfrage sprach er gestern von einem Totalschaden.

Schrobenhausener Wehr springt im Ernstfall ein

Weil das Fahrzeug ausfalle, verfüge die Pöttmeser Wehr über keinen größeren Wassertank mehr. Die Marktgemeinde will nun versuchen, den für Ende 2018 ohnehin geplanten Kauf eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs (HLF) als Ersatz für das TLF vorzuziehen. Bis es da ist, rückt die Schrobenhausener mit der Pöttmeser Feuerwehr aus, wenn ein größerer Wassertank gebraucht wird. Schindele kündigte an, das neue Fahrzeug werde – anders als das alte – ein elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) und Sicherheitsgurte haben. „So ein TLF kann sich mit dem Riesentank schnell aufschaukeln“, erklärte er. Er dankte den Aktiven. Sie opferten ihre Freizeit und gingen im Einsatz auch persönliche Risiken ein.

Den Einsatz am Samstag übernahm schließlich eine andere Wehr. Der Alarm war wegen eines Wiesenbrandes nahe Mandlach ausgelöst worden. Die Feuerwehren Pöttmes, Gundelsdorf und Handzell rückten aus. Der Brand entpuppte sich jedoch als angemeldetes Holzfeuer.