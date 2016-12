2016-12-29 13:31:00.0

Gemeinderat Bürgermeister in Petersdorf ist künftig hauptamtlich

Die Entscheidung fällt mit 8:5 Stimmen. Wie sich der designierte Kandidat Markus Ehm entschieden hat Von Stefanie Brand

Petersdorf Dass vor einer Abstimmung ausnahmslos alle Gemeinderäte ihren Standpunkt darlegen, gibt es in Petersdorf selten. Doch es ging schließlich am Dienstag um die Frage, ob der im April neu zu wählende Bürgermeister als „Ehrenbeamter“ (ehrenamtlich) oder als „Beamter auf Zeit“ (hauptamtlich) agieren soll. Vor zehn Zuhörern stimmten acht Räte nach ausführlicher Diskussion für einen hauptamtlichen Bürgermeister, fünf für einen Ehrenamtlichen, darunter war auch Markus Ehm, der selbst für das Bürgermeisteramt kandidieren will.

Robert Langenegger plädierte nachdrücklich für das Ehrenamt und nannte zwei Gründe. Aktuell muss man bereits einiges aus dem Haushaltsplan streichen, deshalb „können wir uns das (einen hauptamtlichen Bürgermeister) nicht leisten“. Das Hauptamt bezeichnete er außerdem als „Schlag ins Gesicht“ für alle, die in der Gemeinde ehrenamtlich engagiert sind. Die Arbeitsbelastung werde sich nicht ändern.

Auch Markus Ehm hat Probleme damit, den Mehrwert eines hauptamtlichen Bürgermeisters zu entdecken. Er plädierte ebenfalls für das Ehrenamt und schlug vor, stärker zu präzisieren, was Aufgabe der Gemeinde und was Aufgabe der Verwaltungsgemeinschaft ist. Auch müsse man sich überlegen, was ein Bürgermeister delegieren könne. Für einen Hauptamtlichen müsse zu viel aus dem Haushalt gestrichen werden, erklärte Ehm.

Thomas Lichtenstern, der später ebenfalls für das Ehrenamt stimmte, sprach sich für eine „Schippe mehr Geld aus“ und erinnerte an die Nachfrage nach einer Gehaltserhöhung, die Richard Brandner einst ans Gremium stellte. Birgit Zierer verwies ebenfalls auf die Finanzen, und Bernd Reinthaler erklärte, dass die Gemeinde Petersdorf weit entfernt von der 5000-Einwohner-Grenze sei (siehe Info-Kasten).

Die Mehrheit im Gremium sprach sich für das Hauptamt aus. Andreas Lamminger verwies auf die Informationsveranstaltung und den Punkt, in dem sich der amtierende Bürgermeister Brandner und sein Vorgänger, Johann Settele einig waren: „Ehrenamt ist nicht machbar.“ Die Vereinbarkeit zweier Jobs sei praktisch nicht abbildbar. Zudem sei der Bürgermeister Ansprechpartner Nummer eins für alle. Auch Simon Plöckl verwies auf die bisherigen Bürgermeister, die alle einstimmig berichteten, dass der Job im Hauptamt nicht zu stemmen sei.

Zweiter Bürgermeister Stephan End fasste den Rahmen seiner Argumentation deutlich größer. „Warum führen wir diese Diskussion eigentlich?“, fragte er in die Runde und gab selbst die Antwort: „Weil der Karren im Dreck steckt.“ Strukturen müssten sich ändern, und die Projekte-Liste der Gemeinde sei lang. Er sah die anstehende Aufgabe darin, das Geschehene zu verarbeiten, es besser zu machen und den künftigen Kandidaten zu schützen. „Wie bitte soll ein Ehrenamtlicher das schaffen, obwohl Richard (Brandner) so bemüht war und es nicht geschafft hat?“, fragte Lichtenstern.

Peter Brandner korrigierte dies: „Aus meiner Sicht hat er es geschafft, aber wie er sich dabei gefühlt hat, steht auf einem anderen Blatt.“ Einen Vergleich zu anderen ehrenamtlich Tätigen wollte er nicht ziehen, schließlich sei die Aufgabenfülle ganz anders. Mit Blick auf das, was aus der „prosperierenden Gemeinde“ Petersdorf werden könnte – mit Baugebieten, die vermarktet werden, höheren Einnahmen, einer besseren Auslastung von Kindergarten und Schule – seien diese Aufgaben nicht im „Nebenamt“ zu bewältigen. Allein mit Blick auf die Gemeinderatsunterlagen zeige sich: „Die Pakete werden dicker. Die Unterlagen werden mehr.“ Und das bedeute auch einen Mehraufwand für den Bürgermeister. Letztlich sei auch immer ein guter Haushaltsabschluss möglich gewesen, was Gemeinderat Langenegger allerdings nur damit begründete, dass Projekte nicht umgesetzt wurden.

Robert Brandner resümierte die Vorteile eines Hauptamtlichen: Er könne sich auf die Aufgaben konzentrieren und Zeit investieren. Dafür sei auch das Gehalt gerechtfertigt. Alternativlösungen wie etwa einen hauptamtlichen Bauhofmitarbeiter als ehrenamtlichen Bürgermeister zu haben, ist in seinen Augen nicht zielführend. Auch Willibald Niedermeier plädierte für eine, wie er es nannte, zukunftsweisende Lösung: „Der Aufwand wird mehr. Alles wird komplizierter. Die psychische Belastung steigt.“ Und das sei ganz unabhängig von der Anzahl der Einwohner. Zudem hofft Niedermeier auf Freiräume eines hauptamtlichen Bürgermeisters, um beispielsweise neue Fördertöpfe ausfindig zu machen. Auch Robert Weichselbaumer plädierte dafür, die Entscheidung nicht von der Einwohnerzahl abhängig zu machen.

Der amtierende Bürgermeister, Richard Brandner tat seine Meinung so kund: „Man kann nicht zwei Herren dienen. Der Kopf ist immer woanders.“ Die anstehenden Projekte würden viel Zeit kosten. Zudem erinnerte er an die Anfangszeit des neuen Gemeinderats und ein Kick-off-Meeting, bei dem beschlossen wurde, dass die Bürger mitgenommen werden sollen – und das koste seine Zeit. Eben diese Zeit kann nun ab Mai ein hauptamtlicher Bürgermeister investieren.