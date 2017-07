2017-07-18 05:28:00.0

Aichach-Friedberg Bundestagswahl: Kandidaten stehen in den Startlöchern

Bis Montagabend mussten Parteien ihre Bewerber für die Wahlkreise Augsburg-Land und Donau-Ries nennen. Insgesamt sind es 17. Ob alle antreten dürfen, ist offen. Von Christoph Frey und Christian Lichtenstern

Punkt 18 Uhr endete am Montagabend die Meldefrist für die Parteien und jetzt ist klar: Höchstens neun Kandidaten bewerben sich im Bundestagswahlkreis Augsburg Land um das eine zu vergebende Direkt-Mandat für den Deutschen Bundestag. Im Wahlkreis Donau-Ries, zu dem acht Kommunen aus dem Wittelsbacher Land gehören, sind es acht Kandidaten.

Angeführt werden die Wahllisten von den amtierenden CSU-Bundestagsabgeordneten Hansjörg Durz (Augsburg Land, seit 2013) und Ulrich Lange (Donau-Ries, seit 2009). In der nächsten Zeile findet sich traditionell der Bewerber der SPD – das ist diesmal im Kreis 253 der Stadtberger Landtagsabgeordnete Herbert Woerlein. Auf der Liste Donau-Ries steht dort nicht mehr Gabriele Fograscher. Die Nördlingerin (seit 1994 im Parlament) tritt nicht mehr an. Dafür kandidiert Christoph Florian Schmid, Bürgermeister aus Alerheim im Nachbarkreis Donau-Ries.

Kreiswahlausschüsse entscheiden über endgültige Stimmzettel

Wie viele Namen tatsächlich auf dem Stimmzettel für die Wahl am Sonntag, 24. September, stehen, entscheiden die jeweiligen Kreiswahlausschüsse Ende Juli. Sie müssen überprüfen, ob die jetzt genannten Bewerber tatsächlich zur Wahl zugelassen werden. Zu den Voraussetzungen zählen nach Angaben des stellvertretenden Wahlleiters in Augsburg Land, Johannes Bayerl, eine ordnungsgemäße Nominierung, eine Bescheinigung der Gemeinde übers Wahlrecht und – in manchen Fällen – 200 Unterstützer-Unterschriften. Diese müssen Kandidaten von Gruppierungen vorlegen, die nicht im Bundestag oder einem deutschen Landtag vertreten sind.

Dies trifft in Augsburg Land auf zwei Bewerber zu. Während die ÖDP die 200 Unterschriften für Constanze Freifrau Tucher von Simmelsdorf bereits vorgelegt hat, hat die Bayernpartei nur noch ein paar Tage Zeit. Sie schickt den Untermeitinger Michael Reuschel ins Rennen. Der Vorschlag der Bayernpartei im Wahlkreis Donau-Ries, Andreas Lehnert, braucht ebenfalls 200 Unterstützungsunterschriften. Bis gestern Abend wurden keine eingereicht. Deshalb sei er nicht auf der Liste, teilte Mathias Böck vom Landratsamt Donauwörth gestern Abend auf Anfrage mit.

Vor vier Jahren waren bei der Wahl zum Bundestag zehn Direkt-Kandidaten in Augsburg Land am Start. Damals waren unter den Bewerbern jeweils ein Vertreter der Piraten und der Rentner-Partei RRP sowie der rechtsextremen NPD. Sie fehlen diesmal. Dafür gibt es den Kandidaten der Bayernpartei und den der Freien Wähler: Der Gersthofer Markus Brem ist Bezirkschef der Freien Wähler in Schwaben und im Landkreis Augsburg als Kommunalpolitiker bekannt. Wie vor vier Jahren ist unter den Bewerbern nur eine Frau.

Derzeit sind vier Abgeordnete aus den Landkreisen Augsburg, Aichach-Friedberg und Donau-Ries in Berlin. Neben den vor vier Jahren direkt gewählten Durz und Lange sowie Gabriele Fograscher (SPD-Liste) hat auch die Aichacherin Iris Eberl (CSU) im Bundestag Sitz und Stimme. Eberl, die am Freitag 59 wird, zog in der Legislaturperiode über die Liste ein. Sie rückte 2015 für Peter Gauweiler nach dessen Verzicht nach.

Direktkandidaten im Wahlkreis Augsburg-Land

Im Bundestagswahlkreis Augsburg-Land (253), dem auch 16 Kommunen aus Aichach-Friedberg angehören), sind bei der Wahl am Sonntag, 24. September, neun Direktkandidaten zugelassen. Zwei Kandidaten stammen aus dem Kreis: CSU Hansjörg Durz (Bundestagsabgeordneter, Neusäß) SPD Herbert Woerlein (Landtagsabgeordneter, Stadtbergen) Grüne Franz Bossek (Lehrer, Kutzenhausen) FDP Karlheinz Faller (Diplom-Pädagoge, Dasing) Linke Cengiz Tuncer (Kaufmann, Augsburg) Freie Wähler Dr. Markus Brem (Landwirt, Gersthofen) ÖDP Constanze Freifrau Tucher von Simmeldsorf (Studienrätin, Friedberg) Bayernpartei Michael Reuschel, (Verwaltungsangestellter, Untermeitingen) AfD Dr. Rainer Kraft (Diplom-Chemiker, Langweid).

Direktkandidaten im Wahlkreis Donau-Ries

Im Bundestagswahlkreis Donau-Ries (254), dem auch acht Kommunen aus Aichach-Friedberg angehören (siehe Infoartikel), sind bei der Wahl am Sonntag, 24. September, acht Direktkandidaten zugelassen. Der CSU-Abgeordnete Ulrich Lange tritt wieder an. Dagegen verlässt die langjährige Parlamentarierin Gabriele Fograscher (SPD) aus Nördlingen den Berliner Reichstag: CSU Ulrich Lange (Bundestagsabgeordneter, Nördlingen) SPD Christoph Florian Schmid (Bürgermeister, Alerheim) FDP Walter Lohner (Rentner, Gundelfingen) Grüne Albert Riedelsheimer (Diplom-Sozialpädagoge, Donauwörth) Linke Manfred Seel (Kaufmann, Asbach-Bäumenheim) Freie Wähler Stephan Stieglauer (Angestellter, Blindheim) ÖDP Johannes Thum (Energieberater, Donauwörth) AfD Rafael Hauptmann (Erzieher, Meitingen).