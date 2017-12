2017-12-22 19:15:00.0

Polizeireport Busfahrer übersieht Auto auf B 2

Heute Morgen passiert bei Mering der Unfall. Die Straße ist stundenlang gesperrt. Beteiligte müssen teils schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Zwei Verletzte und über 30000 Euro Sachschaden – so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagmorgen. Die B2 bei Mering war an der Ausfahrt Nord mitten im Berufsverkehr für mehrere Stunden gesperrt. Um kurz von 8 Uhr hatte ein Busfahrer, der von Mering aus in Richtung Gewerbegebiet nach links abbiegen wollte, eine entgegenkommende Pkw-Fahrerin übersehen.

Nach Polizeiangaben hatte die 38-Jährige an der Ampel grün und war vorfahrtsberechtigt. Sie versuchte noch, dem Bus auszuweichen, und fuhr nach links, prallte aber gegen einen entgegenkommenden Autokran. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde ihr Auto 20 Meter zurückgeschleudert und stieß mit einem weiteren Lastwagen zusammen, der hinter ihr gewartet hatte. Die 38-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. An ihrem Auto entstand Totalschaden. Der Autokranfahrer wurde ebenfalls leicht verletzt. Die anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Die Feuerwehr Mering räumte die Unfallstelle und sicherte sie ab. (eva)