2018-01-09 19:00:00.0

Polizeibericht Busfahrer verursacht Unfall und flüchtet

Die Polizei konnte die Identität des 40-Jährigen dennoch schnell herausfinden. Nun erhält er eine Anzeige.

Als ein Busfahrer in der Nacht auf Dienstag in der Kissinger Schulstraße unterwegs war, schrammte er mit seinem Linienbus an einem Auto entlang. Wie die Polizei berichtet, stieg der Busfahrer aus, um den Schaden zu begutachten. Dann aber fuhr er davon. Ein Bürger merkte sich die Busnummer und informierte die Polizei. An dem Auto entstand ein Schaden in Höhe von 3000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam der Bus erneut vorbei. So konnte die Identität des 40-jährigen Busfahrers schnell festgestellt werden. Er erhält eine Anzeige wegen Unfallflucht. (AN)