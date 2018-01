2018-01-02 19:26:00.0

Polizeibericht Busfahrer wird bei Unfall verletzt

Linienbus kommt bei Sulzemoos von der Straße ab und prallt gegen einen Baum. Der Fahrer wird eingeklemmt. Fahrgäste sind nicht betroffen

Ein Linienbus ist am Dienstagmorgen auf der Staatsstraße 2054 aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Unfall ereignete sich laut Polizei Dachau um 8.14 Uhr, als der Bus von Einsbach in Richtung Sulzemoos unterwegs war. Der Busfahrer wurde eingeklemmt, die Feuerwehr musste ihn herausschneiden. Trotzdem kam der 38-jährige mit leichten Verletzungen davon. Passagiere waren nicht betroffen, der Bus war nur mit dem Fahrer besetzt. Die Feuerwehr Sulzemoos sperrte während der Rettungs- und Bergungsarbeiten die Staatsstraße zwischen der Autobahn A8 und Einsbach bis etwa 11 Uhr. (AN)