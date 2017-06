2017-06-05 11:40:00.0

Stadtrat Aichach CSU und FWG wollen Freibadparkplatz jetzt erweitern

Kritik an Verwaltung, weil für Kreisverkehr an der Einmündung der Franz-Beck-Straße in die Bahnhofstraße Detailplanung nicht vorliegt. Bauausschuss soll braten.

Aichach Die CSU wollte, dass der Parkplatz beim Freibad an der Franz-Beck-Straße erweitert und befestigt wird. Diesen Punkt im Parkraumkonzept wollte Bauamtsleiterin Martina Illgner zurückstellen. Das wollte aber die Mehrheit im Stadtrat nicht.

Illgner plädierte dafür, zu warten, bis Planungssicherheit für den Bereich besteht: Wegen des Hochwasserschutzes zwischen Freibad und Bahnhofstraße werden dort Parkplätze wegfallen und im Zug der Neugestaltung der Bahnhofstraße soll die Einmündung der Franz-Beck-Straße zum Kreisverkehr umgebaut werden. Dieses Vorgehen kritisierte jetzt Jung. Für den Kreisverkehr sei bereits im Januar eine Skizze präsentiert und eine Detailplanung beschlossen worden. „Wie weit ist das?“, wollte er wissen. „Wenn dort Parkplätze wegfallen, sollte man vorher schon neue schaffen, um das zu kompensieren, forderte er. Bürgermeister Klaus Habermann erwiderte, man wolle die Bahnhofstraße aufwerten. Dafür sei ein städtebaulicher Wettbewerb vorgesehen. „Vielleicht hat da einer eine geniale Idee“, sagte er. Für Jung war der Kreisverkehr aber eine verkehrlich zwingende Notwendigkeit, vor allem, wenn die neue Bahnunterführung nach ihrer Fertigstellung dafür sorgt, dass der Verkehr dort ständig fließt. Den städtebaulichen Wettbewerb könne man für die Bereiche drumherum ausschreiben. Er regte an, den Kreisverkehr aufzuplanen und für die Parkplätze zu sorgen.

Hans-Peter Port (CSU) fand es „nicht nachvollziehbar, warum man den Parkplatz am Freibad nicht längst erweitert“. Aufkiesen reiche vorerst aus. „Hier ist eine Verzögerungstaktik klar zu erkennen“, so Port. „Hier liegt es am Willen, nicht am Können!“ Er forderte, das längst beschlossene Parkleitsystem vorzustellen, den Parkplatz am Freibad zu erweitern und sich außerdem die Situation am Park-and-ride-Platz am Bahnhof anzuschauen, der jetzt schon ständig voll sei. Habermann erwiderte, beim Parkleitsystem sei man noch am Eruieren. Am Bahnhof wisse er aus Erfahrung in der eigenen Familie, dass man dort durchaus einen Parkplatz bekomme. Für die Erweiterung des Parkplatzes am Freibad sah er derzeit keinen Druck, zumal es für eine Befestigung nicht mit Aufkiesen getan sei. Laut Bauamt könnte der Parkplatz dort mit einer weiteren Reihe um 28 Stellplätze auf dann 136 Parkplätze erweitert werden. Das Thema soll im Bauausschuss behandelt werden. (bac)