Musik Celine Kusik will auf die Bühne

Die 13-Jährige aus dem Aichacher Ortsteil Oberneul nimmt als jüngste Teilnehmerin am SPH-Bandcontest in Königsbrunn teil. Sie singt heute Abend ihre eigenen Songs. Wie sich die junge Sängerin darauf vorbereitet hat Von Dominik Schwemmer

Selbstbewusst singt das junge Mädchen im Youtube-Video von Problemen, Schmerz und Liebe. Mit kraftvoller Stimme schmettert sie ihr selbst geschriebenes Lied. Das scheint gut anzukommen. Das Video hat schon über 23000 Klicks. Das Mädchen heißt Celine Kusik alias Celine Starlight (ihr Künstlername). Sie ist 13 Jahre alt, kommt aus Oberneul, dem Aichacher Weiler an der B300 und hat schon drei eigene Songs professionell aufgenommen. Heute Abend will sie beim SPH-Bandcontest in Königsbrunn zeigen, was sie kann.

Celine Kusik hat einen Kanal auf Youtube

Celine geht in die achte Klasse der Mittelschule. Sie ist seit einigen Jahren in der Schulband und in ihrer Freizeit reitet sie auf dem Pferdehof ihrer Eltern. Später will sie Popstar werden oder Pferdewirtin, wenn Ersteres nicht klappt. Sie führt also ein ganz normales Teenagerleben. Allerdings ist sie ihrem Traum deutlich näher als viele andere in ihrem Alter. Angefangen hat die musikalische Reise der 13-Jährigen als sie neun Jahre alt war. Damals fuhr die Familie Kusik in den Urlaub nach Teneriffa. Durch Zufall ergab es sich, dass Celine in einer Karaokebar sang. Dort überraschte sie ihre Familie und das Publikum mit ihrem ersten selbst geschriebenen Lied „I don’t know“ – a cappella. Papa Sven Kusik erzählt stolz: „Wir waren begeistert. Wir wussten nicht, dass sie Songs schreibt.“ Auch das Publikum sei damals angetan gewesen, berichtet Kusik. Nach dem Auftritt kam der Bar-Besitzer zu Celines Eltern und gab ihnen den Tipp doch mal in ein Tonstudio zu gehen und den Song aufnehmen zu lassen. Zwei Jahre später war es dann soweit und Celine nahm ihren ersten Song in Augsburg auf, sowie auch einige Zeit später ihren zweiten Song „Wieso soll man lachen“. Ihr neuestes Lied „Ich weiß nicht, ob es Zeit ist“ nahm sie vor Kurzem in München auf. Die Aufnahmen hat sie letztes Jahr gemeinsam mit ihren Eltern sogar bei mehreren Musik-Streaming-Diensten eingestellt. Sven Kusik erklärt: „Man kann ihre Songs bei Amazon, Itunes, Spotify und Youtube hören. Das war die Idee meiner Frau.“ Zusammen mit Freundinen hat die 13-Jährige auch Musikvideos produziert und auf Youtube hochgeladen. Ihre Videos wurden insgesamt bereits etwa 30000 mal aufgerufen.

Das Liederschreiben habe sie begonnen als es ihr schlecht ging, berichtet die 13-Jährige. Sie erzählt: „Ich wurde früher gemobbt. Um mit meinen Gefühlen umzugehen, habe ich sie aufgeschrieben und so kam ich zum Songschreiben.“ Wichtig ist ihr aber nicht nur das Schreiben, sondern vor allem auch das Singen. Deshalb übt sie fleißig zu Hause und bekommt Gesangsunterricht in Augsburg. „Ich nehme mich oft selbst auf mit dem Handy, um zu hören, wo ich falsch singe, um beim nächsten Mal richtig zu singen“, erklärt Celine.

Auch für den Bandcontest habe sie schon viel geübt. „Das ist mein erster richtiger Auftritt“, betont die 13-Jährige. Den Contest hat ihre Mama in Internet entdeckt. Wirklich nervös sei sie zwar noch nicht, aber kurz vor dem Auftritt könne das schon passieren, deutet Celine an. Bei dem Contest wird sie ihre drei Songs singen – live und ganz allein vor etwa 500 Zuschauern. Denn eine Band hat sie nicht. Sie wird zu ihren Playbacks (Musikaufnahmen ohne Tonspur) singen.