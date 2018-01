2018-01-10 07:49:00.0

Benefiz Christkindlmarkt bringt Rekordspende

18 Gruppen erwirtschaften 57000 Euro. Und es gibt schon neue Ideen für 2018. Von Ute Krogull

Einkaufen und Gutes tun, das war das Motto beim karitativen Christkindlmarkt in Friedberg. Und es ist voll aufgegangen. Das Team fuhr ein Rekordergebnis ein. Es kamen exakt 56613,94 Euro zusammen. Das sind noch einmal 7777 Euro mehr als 2016, das ebenfalls ein Rekordjahr war. Die Organisatoren hatten außerdem Geschäftsleute um Spenden gebeten, was die Einnahmen um 750 Euro steigerte. Bereinigt um die Ausgaben und einen Vorschuss für 2018 können 50000 Euro vergeben werden. Davon fließen 35000 an Missionsprojekte der Pallottiner in Indien und 15000 Euro an Hilfsmaßnahmen der Benediktinerinnen in Ndanda.

18 Gruppen hatten mitgemacht – und nach Aussage der Organisatoren gibt es für das nächste Mal sogar noch weitere Anfragen. Nun müssen Ulrike Sasse-Feile und Thomas Treffler, welche die Orga frisch von Eberhard Krug übernommen hatten, tüfteln, wie sie noch Platz schaffen können. Auch sonst wollen sie ihr Motto, Bewährtes zu belassen und Neues sanft einzuführen, beibehalten. Erstmals gab es eine Backstube für Kinder, einen Christbaumverkauf und ein Foto-Shooting sowie die Website. Heuer ist in Zusammenarbeit mit unserer Zeitung geplant, dass Hobbyfotografen einen Kalender mit Friedberg-Motiven erstellen, der auf dem Markt feilgeboten wird. Das berichteten sie beim Dankeschön-Essen für Helfer im Pallottiheim.

Ndanda-Beauftragte Martha Reißner und Markus Hau, Missionssekretär der Pallottiner, strahlten über den Erfolg des Projekts. Reißner konnte aus einem Brief von Schwester Raphaela berichten, was vergangenes Jahr in Ndanda alles geschaffen worden war: der Umbau des Jugendzentrums zu einem Schulungscenter für Aids-Helfer zum Beispiel. Im laufenden Jahr gibt es Pläne für den Schul-Ausbau und eine Wasserleitung im Dörfchen Liundu sowie für ein Mädchenwohnheim. Auch Pater Hau, der unlängst in Kamerun und Nigeria war und heute nach Indien fliegt, hat vor Ort erfahren, wie groß die Not in der Dritten Welt ist.

Auch deshalb freuen sich alle, dass der Termin für den nächsten Markt „von Friedbergern für Friedberger“ (Bürgermeister Roland Eichmann) feststeht: 29. November bis 2. Dezember.