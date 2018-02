2018-02-01 18:02:00.0

Mundart Christoph Schmidmeir: Vom Witzeerzähler zum Hochzeitslader

Der 28-Jährige aus Allenberg singt Gstanzl auf Hochzeiten. Was es für ihn so besonders macht. Von Dominik Schwemmer

Als Christoph Schmidmeir noch jung war, saß er oft bei den Älteren und hat ihnen beim Witzeerzählen zugehört. Der 28-Jährige aus dem Schiltberger Ortsteil Allenberg konnte sich die lustigen Sprüche auf Anhieb merken. Diese Leidenschaft hat ihn später, als er älter wurde, zu einer urbayerischen Tradition geführt – dem Gstanzlsingen als Hochzeitslader.

Hauptberuflich ist Schmidmeir Metzgermeister. Zusätzlich bewirtet er beim Igelwirt im Bürgerhaus Schiltberg Gäste. Als Hochzeitslader trete er vier-, fünfmal im Jahr auf. „Ein Hochzeitslader ist jemand, der auf der Hochzeit durch den Tag führt und die Fahrten organisiert“, erklärt Schmidmeir. Das beginne schon morgens beim Weißwurstfrühstück mit dem Begrüßen der Gäste im Namen des Brautpaares. „Da sorge ich für gute Stimmung und erzähle zwischendurch mal einen Witz“, erzählt er. Nach der kirchlichen Trauung ist er dafür zuständig, den Hochzeitszug aufzustellen – also die Abfahrt zur Gaststätte zu organisieren, in der gefeiert wird. Dort angekommen, trägt Schmidmeir vor der versammelten Hochzeitsgesellschaft seine selbst gereimten Gstanzl vor.

Gstanzl singen wird auch Aussingen oder Derblecken genannt. Dabei singt der Hochzeitslader lustige Reime über das Brautpaar und deren Verwandte. Schmidmeir betont: „Das darf auf keiner bayerischen Hochzeit fehlen.“ Vor der Trauung trifft sich Schmidmeir mit dem Brautpaar, um passende Reime schreiben zu können. „Das Brautpaar erzählt mir lustige Eigenheiten, Auffälligkeiten und ungeschickte Sachen aus der Verwandtschaft; die Trauzeugen lustige Sachen über das Brautpaar. Daraus baue ich dann die Gstanzl.“

Heimat spielt für den Allenberger eine große Rolle

Dabei greift Schmidmeir stets auf die Grundform bekannter Verse vom Roider Jackl zurück, einem der bekanntesten bayerischen Gstanzl-Sänger des vergangenen Jahrhunderts.

Zum Gstanzlsingen sei er durch Zufall gekommen, berichtet Schmidmeir. Mit 17 hat ihn ein befreundetes Paar gefragt, ob er auf dessen Hochzeit Witze erzählen könnte. Ein Freund wurde darauf aufmerksam und forderte Schmidmeir auf, als Hochzeitslader aufzutreten. Seitdem ist es ein großes Hobby des Allenbergers. „Das mache ich richtig gern. Das gehört zum Brauchtum meiner Heimat, da lege ich Wert drauf“, sagt er.

Heimat bedeutet für Schmidmeir, sich gegenseitig zu helfen, aktiv am Gemeinschaftsleben teilzuhaben und etwas gemeinsam zu erleben. „Ich finde es wichtig, sich am Dorfleben zu beteiligen“, betont er. Schade findet Schmidmeir hingegen, dass es viele gebe, die im Dorf wohnen und sich nicht beteiligten. Doch es freue ihn besonders, wenn neu Hinzugezogene sich ins gemeinschaftliche Leben einbrächten, berichtet der Metzgermeister. Ihm geht es in erster Linie darum, mit dem eigenen Wohnort eng verbunden zu sein. Für Schmidmeir ist das eindeutig: „Heimat is da, wo i herkimm und da wo i hi’gher.“