2017-04-12 14:00:00.0

Kino Cineplex-Sitze bewegen sich zu Bild und Ton

170000 Kinobesucher in Sälen und unter freiem Himmel in 2016. In Aichach wird in 30 bewegliche Sitze und die Modernisierung des Foyers investiert. Von Gerlinde Drexler

Neue Stühle bieten im Cineplex-Kino in Aichach ein besonderes Filmerlebnis. In drei Kinosälen sind sogenannte motion seats, also bewegliche Stühle, eingebaut. Das ist eine der Veränderungen, mit der das Familienunternehmen Rusch das Kino zukunftsfähig machen will. Ende April startet eine umfangreiche Renovierung. Knapp 170000 Besucher zählte das Kino im vergangenen Jahr. Angesichts eines ungewöhnlich langen Sommers war es für Geschäftsführer Michael Rusch damit ein erfolgreiches Jubiläumsjahr. Höhepunkt waren die Feierlichkeiten zum 15-jährigen Bestehen des Aichacher Kinos.

Rund 150000 Euro investierte das Familienunternehmen in die neue Stuhltechnik. Minimotoren sorgen für ein vielfältiges Bewegungsrepertoire, von der sanften Neigung bis zum Staccato-Rattern, vom Schwingen bis zu Schlägen. Der rote Kinosessel bewegt sich, auf die Filmhandlung abgestimmt, synchron zu Bild und Ton. Besucher können die Intensität in drei Stufen regeln. In drei Sälen sind insgesamt 30 dieser beweglichen Stühle eingebaut. „Etwas Vergleichbares gibt es nicht wirklich“, freut sich Alexander Rusch, der für das Marketing zuständig ist. Für die nächsten drei Jahre werde das in einem Radius von rund 30 Kilometern auch so bleiben. Auf diesen Zeitraum erstreckt sich der Gebietsschutz, den Rusch mit dem Hersteller vereinbart hat. Bis auf das Kino in Amberg, das die Rusch-Gruppe mit einem Partner betreibt, sind dann alle Kinos mit motion seats ausgestattet.

Während der Renovierung ist der „Zugang eingeschränkt“

Ende April beginnen in Aichach umfangreiche Renovierungsarbeiten, die vor allem das Foyer betreffen. Unter anderem wird eine neue Theke eingebaut, die Sitzgelegenheiten und die sanitären Anlagen erneuert. Die Säle würden vorerst unberührt bleiben, erklärte Theaterleiter Michael Riedlberger. Während der Renovierung, die nach den Sommerferien abgeschlossen sein soll, können eventuell nicht alle Kinosäle genutzt werden. „Der Zugang ist teilweise eingeschränkt“, so Riedlberger. Rund 250000 Euro wird die Renovierung kosten, nach der sich das Foyer in neuer Optik präsentieren wird.

Mit der Eröffnung des neurenovierten Freiluftkinos auf dem Dach des Kinos startete das Cineplex im vergangenen Jahr seine Jubiläumswoche. Mit großem organisatorischen Aufwand hatte Riedlberger es nach vielen Jahren Pause wieder auf die Beine gestellt. Der Theaterleiter: „Nach anfänglichen Startschwierigkeiten wurde das Freiluftkino sehr gut angenommen.“ Zum Jubiläum gab es eine Woche lang verschiedene Veranstaltungen wie ein Jubiläums-Kleinkinder-Kino, eine Opern-Liveübertragung oder ein Frauen-Film-Frühstück. Auch die Aichacher Kinofreunde beteiligten sich mit einer besonderen Veranstaltung an dem Jubiläum.

Sehr zufrieden ist Geschäftsführer Rusch in seiner Bilanz damit, dass die vielen Sonderveranstaltungen und Events des Aichacher Hauses von den Besuchern inzwischen gut angenommen werden. Etabliert haben sich zum Beispiel Liveübertragungen unter anderem aus dem Royal Opera House, Reisefilme, Previews, Family-Filmhits oder Veranstaltungen wie „50+-Kino“.

kommende Filmstarts: „Dieses bescheuerte Herz“, „Fack Ju Göhte 3“ und „Grisnockerlaffäre“

Für 2017 stehen gleich ein Dutzend große Filme in den Startlöchern, die Theaterleiter Riedlberger begeistern. Wobei sich die deutschen Produktionen keineswegs fürchten müssen. Der Schauspieler Elyas M’Barek hat mit „Dieses bescheuerte Herz“ und „Fack Ju Göhte 3“ bereits zwei Filme am Start. Außerdem setzt der Theaterleiter auch auf den nächsten Eberhofer-Krimi „Griesnockerlaffäre“, der im August startet und genau in die Freiluftsaison fällt. Eventuell klappt es wieder, wie im Jubiläumsjahr, mit einem Schauspielerbesuch.