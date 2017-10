2017-10-20 18:05:00.0

Polizei Computer in Friedberg über einen Dateianhang gehackt

Frau wird Opfer eines Hackerangriffs. Sie fängt sich einen Trojaner ein und überweist beim Online-Banking Geld auf ein Konto in Spanien.

In Friedberg wurde eine Frau Opfer eines Hackerangriffs. Durch das Öffnen einer Datei fing sie sich unbemerkt einen Trojaner ein. Der manipuliert im Hintergrund Programme auf dem Computer. Sie bemerkte den Virus erst, als es zu spät war. So wollte sie über das Online-Banking eine Überweisung tätigen. Wie üblich bekam sie die dafür notwendige TAN-Nummer per SMS auf ihr Handy geschickt. Doch leider überprüfte sie die angezeigten Daten nicht noch einmal und überwies das Geld auf ein Konto in Spanien. Um solche Angriffe zu vermeiden, empfiehlt die Polizei, Virenscanner regelmäßig zu aktualisieren und keine unbekannten Dateianhänge zu öffnen.